Xbox Series X sta ottenendo una nuova dashboard 4K; in parole povere, la console sta ricevendo un aggiornamento della risoluzione per la sua interfaccia utente.

Microsoft Xbox Series X: più risoluzione per la dashboard

Microsoft sta iniziando a testare oggi una nuova dashboard 4K per Xbox Series X. Gli Xbox Insider facenti parte del programma Alpha e Alpha Skip-Ahead avranno accesso alla risoluzione aumentata per la dashboard di Xbox più tardi oggi, progettata per migliorare gli elementi dell'interfaccia per i pannelli aventi risoluzione UHD.

“Questo cambiamento significa che Home, Guida e altre aree dell'interfaccia utente verranno visualizzate con una risoluzione nativa più elevata per una maggiore nitidezza e leggibilità del testo“, afferma il team di test Xbox di Microsoft.

Fino a questa nuova dashboard 4K, le console Xbox Series X eseguivano elementi dell'interfaccia utente della dashboard a 1080p. Gli elementi in 4K nativi per Home, Guide e altre parti della dashboard miglioreranno notevolmente l'aspetto di Xbox Series X sui televisori dotati di risoluzione elevata.

Non è ancora chiaro se anche l'HDR sarà supportato come parte di questo nuovo aumento di risoluzione e se anche Xbox Series S vedrà miglioramenti alla dashboard. La più piccola Series S può tecnicamente emettere a 4K, quindi è possibile che anche la sorellina riceva l'upgrade. Non abbiamo l'ufficialità in merito, però.

Queste nuove modifiche alla dashboard di Xbox arrivano pochi giorni dopo che Microsoft ha anche iniziato a testare una nuova modalità notturna per varie console Xbox. La nuova Night Mode consente ai possessori di Xbox di abbassare lo schermo, la luminosità del LED del controller e persino il pulsante di accensione della console. Sia la dashboard 4K che la modalità notturna dovrebbero iniziare a essere implementate su tutte le console entro la fine dell'anno.

