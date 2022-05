EA Sports FC è ufficiale: il nome nuovo di FIFA a partire dal 2023

Tanto tuonò che piovve. Dopo mesi di indiscrezioni, Electronic Arts ha annunciato ufficialmente che dal 2023 i suoi giochi di calcio saranno conosciuti con il nuovo nome di EA Sports FC. FIFA 23 sarà quindi l’ultimo titolo realizzato dallo sviluppatore canadese su licenza dell’organizzazione mondiale del calcio: una partnership che durava da quasi 30 anni.

Come ha spiegato l’editore in un lungo comunicato stampa diffuso nella serata di ieri, EA Sports FC identificherà la piattaforma con la quale si intende innovare, creare e dare vita a nuove esperienze. L’obiettivo è sfruttare la forza di più di 150 milioni di giocatori impegnati nei giochi di calcio di EA Sports e raggiungere nuovi fan negli anni a venire.

EA Sports FC: FIFA 23 sarà l’ultimo col nome tradizionale

Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts, ha così commentato:

“La nostra visione per EA SPORTS FC™ è quella di creare il più grande e più impattante club di calcio nel mondo, all’epicentro del fandom calcistico. Per quasi 30 anni, abbiamo costruito la più grande comunità calcistica del mondo – con centinaia di milioni di giocatori, migliaia di atleti partner e centinaia di leghe, federazioni e squadre. EA SPORTS FC™ sarà il club per ciascuno di loro, e per gli appassionati di calcio di tutto il mondo.“

Il publisher punta ovviamente a far leva sui suoi contenuti e parla di oltre 300 partner con licenza individuale, che permette di avere l’accesso a più di 19.000 calciatori tra 700 squadre, 100 stadi e oltre 30 campionati in tutto il mondo. Cambierà il nome insomma ma non la sostanza: EA Sports FC punterà ad offrire ciò che ha sempre garantito FIFA nel corso di questi anni, amplificando anche il discorso su ulteriori nuove licenze ed esperienze di gioco.

Nel frattempo, c’è un FIFA 23 da lanciare il prossimo autunno, l’ultimo con questo nome. Lo sviluppatore parla del più grande FIFA di sempre, che includerà più modalità di gioco, caratteristiche, squadre, campionati, giocatori e competizioni di qualsiasi edizione precedente. In che modo lo scopriremo nelle prossime settimane, mentre ti ricordiamo che FIFA 22 è gratis con PlayStation Plus.