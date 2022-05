Come scaricare FIFA 22 per PS4 e PS5 gratis con PlayStation Plus

Per tutti gli appassionati di calcio, il mese di maggio 2022 di PlayStation Plus è sicuramente molto interessante vista la possibilità di scaricare gratuitamente FIFA 22 per PS4 e PS5.

Il gioco è disponibile da ieri tra i nuovi titoli del mese del servizio in abbonamento di Sony e per poterlo riscattare ti basta avere un abbonamento attivo al Plus. Se non ce l’hai, puoi sfruttare una delle offerte di siti come CDKeys.com per sottoscrivere la tua iscrizione.

FIFA 22: come scaricarlo gratis con PlayStation Plus

Una volta fatto, sei pronto a scaricare gratis FIFA 22 sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5. Ti basta aprire la sezione PS Plus presente nella dashboard delle due console, per poter passare subito al collegamento che ti permette di riscattare il gioco ed iniziare il download.

Puoi anche fare la stessa operazione direttamente dal browser, effettuando l’accesso con le tue credenziali PlayStation Network. Di seguito, i link al gioco in entrambe le versioni:

Come puoi vedere, oltre al prezzo ufficiale del titolo, adesso troverai anche la voce “Incluso con PlayStation Plus“. Ti basterà selezionare questa casella e poi cliccare su “Aggiungi alla raccolta“. Non appena accenderai la tua console, che sia PS4 o PS5, il download del gioco sarà pronto a partire.

FIFA 22: come scaricare il pacchetto gratis FUT con PlayStation Plus

E non finisce qui, perché come ti abbiamo anticipato in un altro articolo, il mese di maggio 2022 per gli abbonati PlayStation Plus permette anche di scaricare un pacchetto gratuito legato alla modalità Ultimate Team di FIFA 22. Il pack contiene:

11 giocatori con valutazione minima a 82

1 scelta giocatore in prestito per 5 partite dai momenti Icona

Per scaricare il pacchetto non devi far altro che cercare nel PlayStation Store il “Pacchetto FUT PlayStation Plus“. Per semplificarti le cose, te lo linkiamo di seguito:

In questo caso, ti basta semplicemente aggiungere al carrello e “acquistarlo”. Il costo, se sei abbonato al Plus, sarà di soli…0,00€!