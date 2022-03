FIFA 23 diventerà EA Sports FC: altre conferme, ufficialità vicina?

I rapporti tra Electronic Arts e la FIFA sono ormai ai minimi storici e dopo letteralmente un'era il gioco di calcio più popolare al mondo sembra destinato a cambiare nome. FIFA 23 potrebbe chiamarsi infatti semplicemente EA Sports FC: a dirlo è il giornalista e insider Jeff Grubb nel corso dell'ultima puntata del podcast GrubbSnax, in cui ha svelato anche un'altra interessante informazione.

FIFA 23 diventa EA Sports FC ma…continuerà ad esistere? La situazione

Pare infatti che la FIFA abbia aggiornato il proprio marchio includendo i videogiochi e si sia già messa all'opera per sviluppare da sé un nuovo gioco di calcio. È un'informazione ovviamente tutta da verificare, ma potrebbe dar adito alle indiscrezioni che volevano l'organizzazione mondiale dello sport più popolare al mondo trovare accordi con altri publisher per continuare a dar seguito alla serie.

Electronic Arts, dal canto suo, sembra preferire uscirsene dai limiti sempre più restringenti e dai costi più alti imposti dalla FIFA per lo sfruttamento della sua licenza e ha già registrato il marchio EA Sports FC, che a questo punto potrebbe essere davvero il nuovo nome di quello che sarebbe stato FIFA 23.

Un nome forse generico ma che potrebbe aprire la strada ad una rivoluzione per la serie calcistica: si parla infatti di un progetto che per alcuni aspetti potrebbe abbracciare il modello free-to-play, garantendo la possibilità ai giocatori di sfidarsi online a prescindere dalla piattaforma in loro possesso.

Sta di fatto che finché EA Sports non svelerà ufficialmente il nuovo capitolo della serie sono dettagli che restano confinati nel sempre paludoso terreno delle voci di corridoio. Quel che è sicuro comunque è che una rivoluzione è in atto: i rapporti con FIFA non sembrano recuperabili, perlomeno non nel modo in cui si sono sviluppati sinora, e il futuro dei giochi di calcio potrebbe prendere da quest'anno una piega totalmente diversa dal passato.