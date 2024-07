EA SPORTS F1 24 per Xbox: OFFERTA a tempo limitato (-31%)

L’adrenalina e l’emozione delle corse di Formula 1 arrivano direttamente nel tuo salotto con EA SPORTS F1 24 per Xbox, oggi in mega sconto del 31% su Amazon per un tempo limitato. È il momento perfetto per immergersi nel mondo affascinante e competitivo della F1, al prezzo ridicolo di soli 47,90 euro, anziché 68,99 euro.

EA SPORTS F1 24 per Xbox: preparati a rimanere incollato allo schermo

Per la prima volta, i giocatori possono entrare nei panni di uno degli attuali piloti di F1 grazie all’inedita modalità Carriera Pilota. Questo innovativo approccio ti permette di vivere le emozioni e le pressioni di un vero pilota, gareggiando nei circuiti più iconici del mondo. Il nuovo sistema di riconoscimenti tiene traccia dei tuoi successi stagione dopo stagione, rendendo ogni vittoria ancora più dolce.

Le riunioni segrete, le rivalità multi-stagione e le battute autentiche dei piloti, tratte da comunicazioni reali della F1, aggiungono un livello di realismo e coinvolgimento mai visto prima. Non si tratta solo di correre, ma di vivere ogni aspetto della vita di un pilota di Formula 1.

EA SPORTS ha fatto un ulteriore passo avanti con un aggiornamento alla fisica e alla guida, proponendo un’esperienza autentica e coinvolgente grazie alla tecnologia di guida dinamica. Il sistema cinetico delle sospensioni è stato ottimizzato, offrendo una sensazione di guida più realistica e reattiva. I modelli delle gomme migliorati e la simulazione aerodinamica più dettagliata garantiscono che ogni curva, ogni rettilineo, ogni frenata sia esattamente come nella realtà.

Le impostazioni del motore e le opzioni di assetto vettura ampliate permettono di personalizzare ogni aspetto del tuo veicolo, per adattarlo perfettamente al tuo stile di guida. Che tu sia un esperto veterano della serie o un nuovo appassionato, troverai in F1 24 l’esperienza definitiva di simulazione di corse.

Non perdere l’occasione di portare a casa EA SPORTS F1 24 con uno sconto eccezionale del 31% su Amazon. Ogni gara, ogni sorpasso, ogni vittoria sarà ancora più entusiasmante con questo titolo all’avanguardia. Lanciati nella mischia e diventa il campione che hai sempre sognato di essere, al prezzo ridicolo di soli 47,90 euro.