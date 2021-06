Si è appena concluso l'E3 2021, la fiera più importante per l'industria videoludica internazionale, durante la quale i principali produttori e sviluppatori mostrano al pubblico le novità in arrivo nel prossimo futuro. La fiera si svolge da sempre a Los Angeles, ma quest'anno la situazione sanitaria globale ci ha costretto ad assitere ad una versione virtuale dell'E3, con eventi e conferenze in live streaming su YouTube e Twitch.

In occasione della kermesse virtuale, Nintendo, Ubisoft, Microsoft e molti altri hanno mostrato i nuovi giochi in uscita attraverso trailer e sequenze di gameplay. Di seguito troviamo i filmati più interessanti presentati all'E3 2021.

Rainbow Six: Extraction

Durante l'evento Ubisoft Forward all'E3 è stato presentato il gameplay del nuovo Rainbow Six Extraction, in uscita il prossimo 16 settembre per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC Windows e Google Stadia. Il gioco – sviluppato da Ubisoft Montreal – riprende le meccaniche e l'universo narrativo del celebre Rainbow Six: Siege, offrendo un'esperienza cooperativa PVE per squadre fino a 3 giocatori che collaborano per contenere un'invasione aliena.

Far Cry 6

Tra i giochi più attesi di questo E3 2021 non può mancare Far Cry 6, il nuovo capitolo del noto FPS open-world è stato mostrato durante la conferenza Xbox & Bethesda. Far Cry 6 uscirà il prossimo 7 ottobre e sarà disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Google Stadia, racconta le avventure del protagonista Dani Rojas e del villain Anton Castillo, interpretato del noto attore Giancarlo Esposito.

Oltre a un trailer che mostra ai giocatori le prime sequenze di gameplay , Ubisoft ha pubblicato un secondo filmato che ci presenta il villain Anton Castillo.

Mario + Rabbids Spark of Hope

Nel 2022 uscirà il nuovo capitolo cross-over Mario + Rabbids Sparks of Hope, che riunisce il celebre personaggio Nintendo con i coniglietti targati Ubisoft, in un'avventura con un sistema di combattimento rinnovato e nuovi equipaggiamenti.

Avatar: Frontiers of Pandora

A sorpresa, Ubisoft ha presentato Avatar: Frontiers of Pandora, un action-adventure che porta il giocatore ad esplorare la parte occidentale del pianeta Pandora, tra creature fantastiche e ambientazioni suggestive ispirate al film diretto da James Cameron. L'uscita è prevista entro il 2022 per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC Windows e per le piattaforme di cloud gaming Google Stadia e Amazon Luna.

Marvel's Guardians of the Galaxy

Dopo Marvel's Avengers, Square Enix è pronta a stupire i giocatori con un titolo dedicato ai Guardiani della Galassia, uno dei franchise più amati dell'universo Marvel. Marvel's Guardians of the Galaxy uscirà il prossimo 26 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbos Series X|S, si tratta di un'avventura single player che racconta una storia totalmente slegata dai racconti a fumetti e dai film.

Forza Horizon 5

Microsoft ha presentato il nuovo Forza Horizon 5, mostrando un comparto grafico ai limiti del fotorealismo, garantendo ottime prestazioni in 4K su Xbox Series X e in FullHD 1080p su Xbox Series S. Microsoft ha accennato anche al Ray Tracing, specificando che la tecnologia verrà applicata soltanto per le schermate “statiche” di Forzavista, contribuendo a rendere i modelli delle auto ancora più realistici.

The Outer Worlds 2

La conferenza Xbox & Bethesda ci ha riservato una sorpresa inaspettata, vale a dire un breve teaser che annuncia lo sviluppo di The Outer Worlds 2, sequel del titolo rilasciato da Obsidian nel 2019. Non abbiamo alcuna informazione a riguardo, il filmato da poco più di 1 minuto si limita ad annunciare l'esistenza del secondo capitolo.

Sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Martedì 15 giugno, giornata conclusiva dell'E3, abbiamo assistito al Nintendo Direct. Tra le novità presentate dal colosso giapponese, non poteva mancare il primo trailer di gameplay del capitolo sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Il breve filmato da 1 minuto e mezzo ci mostra un'ambientazione rinnovata rispetto al primo capitolo, con isole sospese in cielo e località fortemente ispirate alle precedenti avventure di Link.

Il titolo – in esclusiva su Nintendo Switch – uscirà nel 2022, non è chiaro quale sarà il nome ufficiale, per adesso la casa giapponese si limita a chiamarlo “sequel di Breath of the Wild”.

