Ieri abbiamo assistito alla presentazione ufficiale del nuovo Forza Horizon 5, in occasione dell'evento Xbox & Bethesda all'E3 2021. Il titolo – sviluppato da Playground Games – ha impressionato tutti per l'eccezionale impatto grafico e il livello di dettaglio sui modelli delle auto e nelle ambientazioni di gioco.

Nelle scorse ore è stata pubblicata – tramite il sito ufficiale – una pagina FAQ che risponde alle domande più frequenti e rivela le prestazioni di Forza Horizon 5 sulle nuove Xbox Series X e Series S. Sulla console più potente il gioco raggiunge i 30 fps in risoluzione 4K, mentre sulla sorella minore non si andrà oltre il FullHD 1080p, ma resta possibile selezionare la modalità ad alte prestazioni, che riduce la risoluzione in maniera dinamica e spinge il framerate fino a 60 fps.

Microsoft ha accennato anche al Ray Tracing, specificando che la tecnologia verrà applicata soltanto per le schermate “statiche” di Forzavista, contribuendo a rendere i modelli delle auto ancora più realistici.

Forza Horizon arriverà il prossimo 9 novembre su PC, Xbox One, Xbox Series X|S e sui dispositivi compatibili con il servizio di streaming xCloud. Non abbiano ancora informazioni ufficiali riguardo ai requisiti minimi e consigliati per riprodurre Forza Horizon 5 su PC Windows, ma sappiamo che arriverà su Steam e sullo store ufficiale Xbox e supporterà il cross-play e cross-save tra le varie piattaforme di gioco.

