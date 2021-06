Qualche settimana fa Ubisoft ha presentato il nuovo Far Cry 6, pubblicando il primo trailer ufficiale. Ieri, durante l'evento Xbox all'E3 2021, è arrivato un secondo filmato che mostra ulteriori sequenze di gameplay del nuovo titolo open world.

Far Cry 6 uscirà il prossimo 7 ottobre e sarà disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Google Stadia. Sebbene il gioco sia destinato a dare il meglio di sé su console next-gen – raggiungendo i 60 fps in 4K – Ubisoft ci tiene a precisare che girerà bene anche su PS4 e Xbox One. La software house francese potrebbe decidere di mostrare – nel corso dei prossimi mesi – alcune sequenze di gameplay registrate su console di passata generazione, per dimostrare quanto dichiarato ai giocatori.

Ricordiamo che Far Cry 6 ha come protagonisti l'eroe Dani Rojas e il villain Anton Castillo, quest'ultimo interpretato dal noto attore Giancarlo Esposito.

“Antón viene eletto Presidente di Yara, con la promessa di riportare il paese al suo antico splendore. In breve tempo si dichiara presidente a vita e inizia a reprimere violentemente coloro che gli si oppongono, costringendoli ai lavori forzati. Il giocatore assume il controllo di un guerrigliero di nome Dani Rojas, che combatte per la libertà e per riportare Yara al suo antico splendore.” da Wikipedia

