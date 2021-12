E se Apple realizzasse una ACTION CAM?

L'OEM di Cupertino sta sancendo un nuovo standard all'interno della cinematografia da mobile e nel panorama dei video da smartphone. Di fatto, gli iPhone sono sempre stati dei “video-phone” con un occhio di riguardo anche al comparto fotografico. Proprio per questo, un fantasioso designer ha provato ad immaginare come potrebbe essere un prodotto hardware di Apple interamente dedicato alla creazione di contenuti audiovisivi. No, non parliamo di una fotocamera, ma di una action cam. Sicuramente è solo un sogno, però, il risultato è degno di nota.

Apple Pro Cam: un sogno irrealizzabile?

Partiamo subito dall'estetica. Il design dovrebbe derivare da quello visto sugli iPhone 12/13 Pro, con un profilo in alluminio e un vetro satinato premium. Posteriormente, troverebbe posto il logo dell'azienda e il trittico di camere con flash LED e LiDAR, gli stessi elementi che abbiamo sui telefoni di punta. Non mancherebbe un jack da 3,5mm, probabilmente per l'utilizzo dei microfoni esterni. Nel render si possono vedere anche dei pulsanti fisici (uno per l'avvio rapido delle clip?) e anteriormente invece, uno schermo con cui vedere ciò che si riprende in tempo reale o i video filmati. Dalle immagini notiamo che il pannello anteriore ricorda molto l'iPad Mini: non c'è che dire, un concept davvero ben realizzato.

A proposito, il talentuoso artista che ha creato ciò si chiama @valoro.design su Instagram (vi consigliamo di seguirlo perché produce render verosimili semplicemente meravigliosi).In ultima analisi, possiamo osservare lo stesso selettore che abbiamo sui telefoni per la disattivazione rapida dell'audio in cima (non sappiamo a cosa potrebbe servire su una action cam).

L'artista ha definito la camera “Pro Cam“, ovvero “la miglior camera sportiva professionale ispirata all'iPhone”. Che dite, vi piace? A noi tantissimo e saremmo davvero curiosi di provare un articolo del genere.