Ecco come usare iPhone 13 Pro Max con una sola mano

Come rendere il vostro iPhone di grandi dimensioni (un 11, 12 o 13 Pro Max) più comodo da usare con una mano? Ecco i nostri trucchetti.

Come migliorare l'usabilità di un iPhone “Max”

Posseggo iPhone 13 Pro Max dal Day One e sono stato sempre più frustrato per via delle dimensioni. Fotocamera al top, prestazioni incredibili e autonomia da paura, ma il suo peso e la sua grandezza mi spaventa oggi come allora.

Mi sono sempre domandato come fare per migliorare l'usabilità. Per il peso non potevo farci nulla ovvio, però volevo migliorare il mio quotidiano utilizzandolo al meglio.

All'inizio mi piaceva, ma andare in giro un telefono così grande ha iniziato a infastidirmi; non sapevo mai dove metterlo, ma credo che questo sia essenzialmente un problema mio. I lati piatti sono scomodi da tenere in una mano e raggiungere le icone in alto, per me che ho le dita piccole, richiede un utilizzo a due mani per la maggior parte del tempo.

Vorrei passare ad un iPhone 13 Mini, ma non voglio rinunciare all'autonomia TOP o al pannello ProMotion. Quindi ho trovato dei trucchi per rendere molto più semplice l'utilizzo di un melafonino di queste dimensioni.

Abilitare lo zoom di visualizzazione

Tendo a preferire l'utilizzo di dispositivi Apple senza lo zoom del display abilitato, ma su iPhone 13 Pro Max è una caratteristica meravigliosa da avere. Lo zoom del display è tecnicamente destinato a persone con problemi di vista che necessitano di obiettivi tattili più grandi. Ma se siete infastiditi dalle dimensioni del device,queste opazione rende più elementi toccabili con una mano.

Impostazioni di avvio;

Selezionate Display e luminosità;

Scorrete verso il basso fino a visualizzate Zoom;

Toccate su Visualizza;

Selezionate Ingrandito.

Attivare le shortcuts per il tocco indietro

Con iOS 14, Apple ha introdotto una nuova funzionalità chiamata “Back Tap” che consente di attivare diverse azioni toccando il retro dell'iPhone. Inizialmente sembrava un po' ingannevole, ma può essere usato in modi molto pratici. Potete ripristinare il tocco per fare qualsiasi cosa, ma vi consiglio di replicare alcune funzionalità che sono poco accessibili su un telefono da 6,7 pollici squadrato.

Ho impostato l'azione del doppio tocco per attivare la raggiungibilità. Certo, potete attivare la raggiungibilità e scorrere verso il basso sull'indicatore home, ma quel gesto è difficile da fare se avete le mani piccole.

Apple ti consente anche di impostare un'azione con un triplo tocco, e io ho impostato uno screenshot (prima avevo l'apertura rapida della fotocamera). Invece di dover premere i pulsanti su entrambi i lati dell'iPhone, “tappo” sulla back cover per tre volte. That's it.

Impostazioni di avvio;

Selezionate Accessibilità;

Pigiate su Tocca;

Scorrete verso il basso fino a Indietro;

Scegliete le vostre azioni trigger.

Usare il tocco assistito

Il tocco assistito è uno strumento davvero potente che vi consente di personalizzare il modo in cui utilizzate il vostro iPhone. Invece di utilizzare il menu touch assistivo, potete impostare il pulsante mobile per eseguire diverse azioni. Io per esempio ho impostato un singolo tocco per abbassare il Centro notifiche.

Tastiera ad una mano

La tastiera integrata di Apple ha una opzione che vi consente di rimpicciolirla e bloccarla la tastiera su un lato per la digitazione con una mano. È abbastanza utile se state gestendo molte cose contemporaneamente e avete bisogno di inviare un testo veloce o prendere una nota. Potete anche utilizzare una tastiera alternativa come Gboard di Google.