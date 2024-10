Il Digitale Terrestre si arricchisce di altri canali, anche in HbbTV

La piattaforma digitale terrestre in queste ultime ore è un concentrato di novità. Attualmente si è arricchita di nuovi canali, anche con tecnologia HbbTV ibrida, per un intrattenimento ancora più ampio. Vediamo insieme quali sono i canali approdati sulla piattaforma, ma prima cosa è necessario fare per vederli.

Prima di tutto devi avere in dotazione un televisore di ultima generazione, compatibile con lo standard DVB-T2. In mancanza di questo è necessario un decoder compatibile che trasmetta le programmazioni secondo il nuovo standard trasmissivo. Inoltre, per poter accedere ai contenuti disponibili in HbbTV è necessario che televisione o decoder siano collegati alla rete WiFi.

Grazie a una buona connessione internet sarà possibile sfruttare la tecnologia HbbTV ora disponibile per alcuni canali del digitale terrestre. Sintonizzandoti su uno di questi, oltre ai contenuti trasmessi tramite antenna è possibile accedere a un menù connesso a internet ricco di contenuti multimediali aggiuntivi on demand o live in streaming.

Digitale Terrestre: i nuovi canali approdati sulla piattaforma

Vediamo quindi quali sono i nuovi canali approdati in queste ore sulla piattaforma digitale terrestre. Il primo che segnaliamo è Radio Roma Network che si trova ora alla numerazione LCN 222. Una volta raggiunto il canale lo schermo si presenterà nero. Tuttavia, se il tuo dispositivo è connesso a internet, tramite tecnologia HbbTV avrai a disposizione un riquadro rosso che ti permette di seguire altre emittenti.

Tra le proposte è possibile seguire il palinsesto di Radio Roma News sintonizzabile a livello regionale nel Lazio e in alta definizione alla numerazione LCN 14 presente nel Mux Locale 1 della Regione. Invece, le altre emittenti disponibili sempre tramite tecnologia HbbTV su Radio Roma Network sono:

Canale 19 Frosinone ;

; StudioPiù TV ;

; Super TV ;

; Canale 81 Lazio ;

; Radio Antenna Verde TV ;

; Radio 70 80 90 TV.

Stessa cosa per ADNPLAY che, a schermo nero, disponibile all’LCN 254 del telecomando, con televisore o decoder connesso a internet e compatibile con l’HbbTV, mostra un conto alla rovescia delle prossime novità disponibili da mercoledì 6 novembre sul digitale terrestre.