Halloween è arrivato: su Steam centinaia di giochi horror in offerta

Cosa c’è di meglio che passare la notte di Halloween giocando a titolo horror? Steam ha lanciato, per l’occasione, il Festival Steam Scream 3D: sconti da brivido su centinaia di giochi, fino alle 19 del 4 novembre.

Su Steam sconti horror: ecco i migliori

Tutti i migliori giochi spaventosi sono in offerta nel negozio Steam. Come sempre, abbiamo effettuato una selezione per aiutarti nella scelta, dal momento che i titoli in sconto sono centinaia:

Sons of the Forest a 15,94 euro (45% di sconto)

a 15,94 euro (45% di sconto) Resident Evil 4 a 19,99 euro (50% di sconto)

4 a 19,99 euro (50% di sconto) Dead by Daylight a 7,99 euro (60% di sconto)

a 7,99 euro (60% di sconto) Phasmophobia a 14,63 euro (25% di sconto)

a 14,63 euro (25% di sconto) The Last of Us Parte 1 a 35,99 euro (40% di sconto)

a 35,99 euro (40% di sconto) Cult of the Lamb – Unholy Alliance a 11,49 euro (50% di sconto)

a 11,49 euro (50% di sconto) Hollow Knight a 7,39 euro (50% di sconto)

a 7,39 euro (50% di sconto) Dead Space a 17,99 euro (70% di sconto)

a 17,99 euro (70% di sconto) Outlast a 2,92 euro (85% di sconto)

a 2,92 euro (85% di sconto) Outlast 2 a 4,34 euro (85% di sconto)

a 4,34 euro (85% di sconto) Alone in the Dark a 29,99 euro (50% di sconto)

a 29,99 euro (50% di sconto) Amnesia: The Bunker a 9,80 euro (60% di sconto)

La maggior parte delle offerte, in ogni caso, sono vantaggiosissime: moltissimi i titoli – passati e anche piuttosto recenti – scontati, a cui Steam ha applicato un importante taglio sul prezzo. Sono centinaia i videogiochi in promozione: è possibile sfogliare l’intero catalogo di offerte direttamente nella pagina degli sconti horror di Steam. La promozione Steam Scream 3D è valida fino alle 19 di lunedì 4 novembre, nello store di Valve.