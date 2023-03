È il momento PERFETTO per acquistare i nuovi AirPods Pro (2022)

In queste ore Apple ha appena condiviso un nuovo spot riguardanti i suoi auricolari TWS di punta, gli AirPods Pro (2022). L’annuncio in questione evidenzia una delle tante caratteristiche di questo wearable, la cancellazione attiva del rumore. Rispetto alla generazione passata infatti, è due volte più performante e permette un isolamento acustico di altissimo livello.

Poche ore or sono, l’OEM di Cupertino ha condiviso una nuova pubblicità sul suo canale YouTube; i protagonisti di questo spot sono stati, ovviamente, gli AirPods Pro (2022), gli auricolari di ultima generazione arrivati in commercio pochissimi mesi or sono e che oggi vi portate a casa con soli 249,99€ su Amazon. Godono della spedizione gratuita, della consegna celere in pochissime ore e del reso gratuito entro un mese dal momento dell’acquisto.

AirPods Pro (2022): perché comprarli adesso?

La colonna sonora dello spot è “Where Is My Mind?” di Tkay Maidza e nel video vediamo una donna che indossa i suoi auricolari TWS mentre cammina in una città caotica, ricca di suoni, rumori e caos. Grazie alle sue cuffiette di Apple è in grado di porre un freno a tutto ciò che ascolta. Capite bene che la cancellazione attiva del rumore è una vera salvezza, a patto che la utilizziate solo in alcuni momenti. Fate attenzione quando la attivate in giro; se possibile, usatela solo in ambienti controllati dove non guidate o dove non vi esponete ad alcun rischio.

Questi AirPods Pro (2022) presentano anche altre features di alto profilo; citiamo la migliorata qualità sonora, l’autonomia superiore, il sensore per il rilevamento della pelle che attiva o disattiva la riproduzione audio, i controlli touch posti sugli steli e la custodia di ricarica MagSafe con supporto per il laccetto e per la rete “Find My”.

A soli 249,99€ al posto di 299,00€ non potete lasciarveli sfuggire.

