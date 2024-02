È il momento per imparare una lingua straniera: -95% per l'Accesso a vita di Mondly

Imparare una nuova lingua non è mai stato così facile: Mondly, una delle piattaforme di riferimento per chi vuole apprendere una nuova lingua straniera (o anche solo migliorare le proprie capacità per una lingua già nota, almeno in parte), è ora accessibile con una promozione esclusiva senza precedenti.

Per un periodo limitato di tempo, infatti, è possibile acquistare l’Accesso a vita a Mondly beneficiando di uno sconto del 95% e una spesa complessiva di 99,99 euro (invece di 1.999,99 euro). L’offerta riguarda tutte le lingue disponibili sulla piattaforma, già comprese nella promozione. Per tutti i dettagli è possibile visitare il sito ufficiale di Mondly, dove attivare la promo.

Accesso a vita a Mondly: -95% per tutte le lingue

Un solo acquisto, senza pagamenti ricorrenti, per accedere a tutti i contenuti di Mondly, per un totale di 41 lingue da studiare e praticare liberamente, a tempo indeterminato. La promozione lanciata dalla popolare piattaforma dedicata all’apprendimento delle lingue straniere non è mai stata così conveniente.

In genere, infatti, l’abbonamento annuale per una sola lingua ha un costo di 47,99 euro. Con l’offerta in corso, invece, è possibile ottenere un accesso illimitato a tutte le lingue con un pagamento unico di 99,99 euro e uno sconto del 95%.

La promozione permette poi di accedere ai contenuti presenti sulla piattaforma in modo completo, senza limiti di tempo e senza pagamenti ricorrenti successivi. Un’offerta come questa, al momento, semplicemente non esiste. Da notare, inoltre, che l’acquisto può avvenire anche con pagamento in 3 rate tramite PayPal per dilazionare la spesa.

Ricordiamo che Mondly propone vari approcci all’apprendimento di una lingua straniera. È possibile sfruttare lezioni “standard” ma anche accedere a soluzioni innovative come, ad esempio, la possibilità di ”dialogare” con un chatbot dotato di riconoscimento vocale e di sfruttare corsi in realtà aumentata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.