È il momento giusto per acquistare una Apple Pencil (seconda generazione)

“Precisa, intuitiva, quasi magica”. Prendiamo in prestito la descrizione ufficiale per presentare l’ultima offerta di Unieuro per la Apple Pencil di seconda generazione, banalmente la penna dell’iPad (e del prossimo iPhone Ultra?)

In queste ore la puoi acquistare a soli 115 euro invece di 149 euro, grazie allo sconto del 22% applicato da Unieuro. E se sei a corto di budget o hai in mente di fare altri acquisti in questi giorni, puoi sempre scegliere l’opzione di pagamento dilazionato con Klarna o PayPal: entrambi offrono la possibilità di acquistare la Apple Pencil in tre rate senza interessi da 38 euro al mese.

Risparmia 44 euro subito sull’acquisto di una nuova Apple Pencil di seconda generazione

Sensibile alla pressione e all’inclinazione, con una latenza praticamente inesistente e precisissima, la Apple Pencil ha tutte le carte in tavola per trasformarsi nel tuo compagno tech preferito. In mano ti sembrerà di avere una matita, puoi perfino appoggiare le dita sullo schermo mentre la usi, proprio come quando scrivi o disegni su un foglio di carta.

La seconda generazione della Apple Pencil è compatibile con iPad Pro 12,9″ di terza, quarta, quinta e sesta generazione, con iPad Pro 11″ di prima, seconda, terza e quarta generazione, iPad Air di quarta e quinta generazione e iPad mini di sesta generazione.

Non aspettare che l’offerta termini, metti in carrello ora la nuova Apple Pencil di seconda generazione per il tuo iPad e approfitta dello sconto del 22% applicato da Unieuro.

