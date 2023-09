Dyson V15s Detect Submarine: adesso lava anche i pavimenti

Dyson è ormai sinonimo di eccellenza quando si tratta di dispositivi a motore ciclonico, non solo nei prodotti per l’aspirazione ma anche nelle altre categorie in cui opera l’azienda. Aspirapolvere come il recente Dyson Gen5 Detect hanno poco da lasciare a desiderare, ma fino ad oggi mancava una casella nella gamma di prodotti dell’azienda inglese.

Arriva infatti il nuovo Dyson V15s Detect Submarine, il primo dispositivo Dyson che alla funzione di aspirazione aggiunge un accessorio per il lavaggio dei pavimenti. Con un rullo morbido che viene costantemente bagnato dall’acqua contenuta in un serbatoio, pulisce i pavimenti rimuovendo anche le macchie ostinate, e si asciuga in pochissimo tempo.

Abbiamo usato Dyson V15s Detect Submarine per qualche settimana, e di seguito le nostre impressioni.

Caratteristiche

Dal momento che il motore del Dyson V15s Detect Submarine è lo stesso che già conosciamo del precedente V15, per tutti i dettagli sull’aspirapolvere e sulle spazzole incluse in confezione vi rimandiamo alla nostra recensione fatta all’uscita del dispositivo.

Quello che è nuovo è appunto l’accessorio Submarine, ma attenzione perché questo non va usato con altri modelli di aspirapolvere Dyson, sebbene l’attacco sia quello solito di tutte le altre spazzole e accessori. Submarine ha infatti un tappo che blocca l’aspirazione, quindi solo V15s (la versione aggiornata di V15) è in grado di riconoscerlo e di non attivare l’aspirazione quando premiamo il grilletto, azionando però il motore interno al nuovo accessorio.

La spazzola Submarine è composta da un serbatoio da 330ml che deve essere riempito di acqua fredda (va bene quella del rubinetto), ma a cui possiamo aggiungere del detergente non schiumogeno; noi ne abbiamo usato uno che non richiede risciacquo comprato al supermercato e va benissimo.

L’acqua contenuta nel serbatoio va a bagnare costantemente una spazzola morbida, molto simile alla fluffy che usiamo per aspirare dai pavimenti duri. La spazzola bagnata pulisce il pavimento e raccoglie i residui come polvere e resti di cibo che possono essere caduti, andando poi a strizzarsi su una parte interna metallica lasciando cadere liquidi e residui in una zona di recupero, della capienza leggermente superiore a quella del serbatoio dell’acqua pulita e pari a 360ml. In questo modo la spazzola, che nel frattempo ha ricevuto altra acqua pulita torna sul pavimento e prosegue nella rimozione dello sporco.

Dyson ci dice che con un pieno di acqua pulita possiamo lavare fino a circa 100mq di pavimento, ma anche se dovessimo pulire superfici più grandi basterebbe riempire il serbatoio in pochi secondi.

Lo svuotamento del compartimento di recupero è anche semplice: consigliamo di farlo sul lavandino o sul gabinetto per evitare di far cadere acqua sporca sul pavimento pulito, ma anche questa operazione è semplice e richiede solo pochi secondi.

In confezione troviamo anche un contenitore per il Submarine, utile sia per la conservazione che per i momenti fra una pulizia e l’altra, così da evitare sgocciolamenti dalla spazzola bagnata.

Esperienza d’uso

Abbiamo usato Dyson V15s Detect Submarine per alcune settimane, e complessivamente possiamo dire che ne siamo rimasti davvero soddisfatti. Il vantaggio principale è quello di avere un unico dispositivo per tutte le pulizie della casa, al posto di un aspirapolvere e di una lavapavimenti separate.

Dal momento che il motore ciclonico non si attiva quando colleghiamo il Submarine, abbiamo anche una pulizia molto poco rumorosa. Il motore della spazzola si sente, ma ha una intensità decisamente inferiore sia alla modalità aspirazione, che alle macchine lavapavimenti stand alone.

Abbiamo provato a lavare il pavimento sia con solo acqua e sia con un tappino di sapone disciolto in acqua, e in entrambi i casi il pavimento si è pulito rapidamente e, nel secondo caso, lasciando anche un buon profumo.

Sebbene l’azienda ci dica che l’autonomia sia di 100mq circa, noi abbiamo consumato quasi tutta l’acqua in un appartamento di circa 50mq, ma dobbiamo dire che abbiamo passato più volte sulle zone con maggior quantitativo di sporco.

E dal momento che la spazzola lascia un alone di bagnato sul pavimento, abbiamo anche trovato utile passare ogni tanto sul pavimento senza tenere premuto il grilletto: in questo modo abbiamo potuto passare una seconda volta sulle macchie, rimuovendole meglio, ed allo stesso tempo asciugare più rapidamente il pavimento.

Notiamo poi che con la spazzola Submarine collegata il display non mostra le consuete informazioni sulla polvere aspirata, ma solo una goccia d’acqua unitamente alla percentuale di batteria residua.

In generale, Dyson V15s Detect Submarine risulta leggero e ben maneggevole, con la spazzola Submarine snodata ed in grado di muoversi facilmente a 360° per raggiungere qualsiasi punto del pavimento. La spazzola sporgente rispetto alla scocca permette poi di arrivare a pulire fino ai bordi, e l’altezza ridotta ci permette anche di andare sotto ai mobili.

La semplicità d’uso ci permette di lavare ogni qual volta notiamo dello sporco: mentre cuciniamo, dopo mangiato, dopo la pappa del cane o in qualsiasi altro momento, possiamo pulire l’area interessata in un paio di minuti e riporre V15s sulla sua stazione. In questo modo manteniamo i pavimenti sempre puliti, scegliendo di volta in volta la spazzola Fluffy Optict per aspirare la polvere, la Digital Motorbar per i tappeti, o la Submarine per lo sporco umido e le macchie.

Per la pulizia basta davvero un minuto: separiamo le due parti della Submarine e lasciamo cadere i residui con l’acqua sporca nel water o nel lavandino, pulendo con acqua corrente la scocca intorno; se necessario, poi, possiamo lavare la spazzola con del sapone neutro.

Complessivamente possiamo dire che Dyson V15s Detect Submarine è il dispositivo all in one che aspettavamo, in grado di unire l’aspirazione eccezionale dei dispositivi Dyson con un metodo di lavaggio del pavimento semplice ed efficace.

Dyson V15s Detect Submarine: disponibilità e prezzo

Dyson V15s Detect Submarine è disponibile sul sito Dyson.it e nei principali negozi di elettrodomestici al prezzo consigliato di €949.