Dyson V10 Absolute in super offerta a 280€ da Unieuro (Extra Sconto 24%)

C’è anche il Dyson V10 Absolute tra le migliori offerte della promo Extra Sconto 24%, valida oggi e domani sul sito ufficiale di Unieuro. Grazie alla nuova promozione del Black Friday, la pluripremiata aspirapolvere è in vendita a 280€ invece di 369€ (a oltre metà prezzo se si considera che il prezzo consigliato è pari a 599€). Ecco il link all’offerta.

L’aspirapolvere Dyson V10 Absolute è una delle migliori aspirapolvere senza filo oggi disponibili sul mercato. A questo prezzo, poi, è da prendere al volo.

Dyson V10 Absolute in super offerta sul sito di Unieuro

Il modello V10 Absolute è il modello di aspirapolvere senza filo Dyson progettato per pulire a fondo tutta la casa. Merito dell’eccellente spazzola Motorbar, che con una potenza di aspirazione da 151 AW è in grado di pulire tutte le superfici, oltre che districare in automatico peli e capelli dal rullo della spazzola.

A questo proposito, ti confermiamo che sono presenti fino a tre modalità di aspirazione. La prima è per una pulizia versatile nelle zone difficili da raggiungere, così come per pavimenti e tappeti; la seconda modalità offre ulteriore potenza per la pulizia di tutti i giorni; infine, la terza e ultima modalità Max garantisce la massima potenza contro lo sporco difficile.

L’altro punto di forza dell’aspirapolvere V10 Absolute è l’autonomia pari a 60 minuti, durante i quali il dispositivo non subisce mai cali di prestazione.

Puoi acquistare Dyson V10 Absolute in offerta a 280€ su questa pagina, con l’extra sconto del 24% visibile in automatico una volta aggiunto l’articolo al carrello.

