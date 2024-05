Finish Ultimate Infinity Shine per lavastoviglie: pulito BRILLANTE, 80 capsule a PREZZO SCORTA

Amazon si conferma il centro di interessanti offerte quando si tratta di fare scorta di prodotti per la casa. In questo caso abbiamo la confezione da 80 capsule per lavastoviglie Finish Ultimate Infinity Shine che può essere tua a soli 19,99 euro invece di 29,99. Grazie alla spedizione Prime avrai la consegna immediata pronta per conservare la tua scorta che durerà davvero a lungo.

Capsule Finish Ultimate Infinity Shine: stoviglie mai così brillanti

Le capsule per lavastoviglie Finish Ultimate Infinity Shine, profumate al limone, ti danno quello che ti serve per la pulizia e la lucidatura delle stoviglie. Per merito della loro tecnologia dello scudo protettivo, queste pastiglie sgrassano e lucidano le stoviglie con delicatezza e protezione.

Una formula avanzata che si rivela particolarmente adatta anche per stoviglie decorate, bicchieri e argenteria, così da non doverti preoccupare di lavare questo tipo di oggetti a mano.

Usarle è semplicissimo perché la pellicola che riveste ogni pastiglia è biodegradabile e completamente solubile in acqua, garantendo una pulizia efficace senza lasciare residui dannosi. Basta inserirla nell’apposito vano e avviare il ciclo di lavaggio: non dovrai far altro o preoccuparti di eventuali dosaggi errati.

Grazie a queste capsule, confezionate in una pratica confezione da 80 pastiglie, potrai godere di stoviglie perfettamente pulite e brillanti ad ogni lavaggio. Acquista adesso la tua scorta a soli 19,99 euro.