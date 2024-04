Dyson Omni Glide, la BOMBA: 135€ di sconto e supporto in OMAGGIO, follia

L’iconica scopa elettrica Dyson Omni Glide, l’unica con spazzola Fluffly omnidirezionale per una pulizia accuratissima del pavimento, puoi averla da store ufficiale su eBay approfittando di una promozione incredibile. Infatti, puoi ottenere ben 135€ di sconto complessivo e non solo: in omaggio ricevi anche la stazione di ricarica salvaspazio.

Per approfittarne, se le scorte non sono già finite, basta mettere il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – applicare il codice ” PSPRAPR24 “. La porti a casa a 289,99€ invece id 424€ e la ricevi senza alcun costo aggiuntivo, in una manciata di giorni. Sii veloce: la disponibilità è limitatissima.

Leggera e maneggevole, è in realtà un concentrato di potenza assurdo. Questo spettacolare aspirapolvere senza fili è l’unico dotato – come anticipato – di spazzola Fluffy. Si tratta di uno speciale accessorio che può ruotare in tutti i sensi, arrivando a coprire ogni zona del pavimento alla perfezione. Grazie alla sua capacità di muoversi in ogni direzione, è l’ideale anche per ambienti piccoli, pieni di mobili o – in generale – di ostacoli. Potrai pulire in modo agevole, veloce e super efficace.

Ovviamente, la qualità di questo sistema è uno dei suoi principali punti di forza. Come ogni soluzione Dyson, anche la scopa elettrica Omni Glide è un alleato super premium per le pulizie quotidiane. Non perdere l’occasione di concludere un affare spettacolare, direttamente da store ufficiale su eBay. Riassumendo, approfittandone ora, potrai:

ottenere uno sconto complessivo di 135€;

complessivo di 135€; ricevere in omaggio lo stand di ricarica.

Insomma, un’occasione eccezionale: mettili il prodotto nel carrello e – prima di completare il tuo ordine – applica il codice promozionale ” PSPRAPR24 “. La tua nuova eccellente scopa elettrica la prendi a 289,99€ e la ricevi in modo veloce e gratuito. Fai in fretta, ancora pochi pezzi disponibili in sconto.