Dyson in SVENDITA TOTALE: fino a 200€ di sconto sui prodotti più desiderati

Lo store ufficiale di Dyson su eBay è in festa! Puoi risparmiare fino a 200€ sui più interessanti prodotti per la pulizia della casa e non solo: purificatori, termoventilatori e sistemi per la cura dei capelli. Abbiamo scelto per te le opportunità più interessanti, ma devi essere veloce e approfittarne prima che le scorte finiscano.

Cyclone V10 Total Clean a 379€ invece di 549€.

Dyson V11 Advanced a 399€ invece di 599€.

V12 Detect Slim accessoriato a 479€ invece di 649€.

V15 Detect Absolute a 599€ invece di 799€.

Hot+Cool, termoventilatore e raffrescatore a 299€ invece di 429€.

Hot+Cool Gen1, purificatore e termoventilatore a 449€ invece di 599€.

Airwrap Styler in Edizione Limitata a 499€ invece di 549€.

Asciugacapelli Supersonic Origin a 299€ invece di 399€.

Non perdere l’occasione di risparmiare sui prodotti Dyson: articoli premium che proprio non hanno bisogno di presentazioni! Scegli adesso, prendi quello che desideravi e ottieni fino a 200€ di sconto: in promozione ci sono anche tanti modelli ricondizionati.