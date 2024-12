Dyson Airstrait, la Limited Edition è in scontissimo per Natale: corri

Un regalo speciale sia per te stesso che per qualcuno di caro. Dyson Airstrait è sicuramente un prodotto molto ambito e beh, se i capelli sono la tua fissazione numero uno con questa strepitosa limited edition non sbagli styling. Arriva con la box inclusa per tenerlo al sicuro quando non lo usi oltre che in bella mostra perché sul vanity fa la sua figura. Puoi acquistarlo a soli 449€ su eBay approfittando del 10% di sconto e potendo pagare in 3 rate senza interessi con Klarna o PayPal. Si tratta dello store ufficiale di Dyson quindi niente paura.

Dyson Airstrait in limited edition con box inclusa

Straordinariamente potente ed eccellente per asciugare e mettere i capelli in piega direttamente. Dyson Airstrait è un elettrodomestico beauty di ultima generazione che sfrutta la potenza del marchio per prendersi cura dei tuoi capelli. È disponibile in colorazione Strawberry, limited edition e include la box dal valore di 60€ in confezione. Insomma, hai tutto quello che ti occorre.

Come si usa? Sembra una piastra per lisciare i capelli ma è un phon potente che con il suo potente getto di aria riesce a rendere i capelli lucenti e perfettamente lisci in una sola passata. Questo 2 in 1 lo puoi usare sempre e comunque senza aver paura di rovinare i capelli perché elimina ogni rischio di temperature elevate. In più al suo interno c’è un sensore dedicato che monitora costantemente il calore per una sicurezza aggiuntiva.

Il motore Hyperdymium con 13 pale crea una velocità e potenza di 106.000 giri per minuto con 3 opzioni di calore differenti: 80, 110 e 140°c così da adattare la tecnologia alle diverse tipologie ed esigenze. Il comodo schermo LCD di mostra le varie impostazioni per un utilizzo ancora più semplice.

A soli 449€ su eBay, lo straordinario Dyson Airstrait in limited edition deve essere tuo. Approfitta dello sconto del 10% e acquistalo al volo.

Spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.