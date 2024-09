DualSense Edizione Limitata 30° anniversario: prenotalo subito su Amazon

Arriva finalmente anche su Amazon la possibilità di prenotare il nuovo DualSense in edizione limitata pensato per festeggiare il 30esimo anniversario del marchio PlayStation. Puoi prenotarlo al prezzo minimo garantito di 79,99 euro, questo significa che se dovesse scendere di prezzo da qui al lancio previsto il 21 novembre potresti pagarlo ancora meno.

DualSense Limited Edition: una chicca per collezionisti

Questa speciale versione del controller per PlayStation 5 fa parte della linea di console e accessori pensata per festeggiare il primo 30° anniversario del marchio.

Il pad si presenta quindi con elementi di design del passato e una combinazione di colori classici che richiamano la prima storica PlayStation per un risultato che restituisce un accessorio imperdibile per ogni vero appassionato di videogiochi, specie per i nostalgici degli anni ’90.

Per il resto, il DualSense mantiene tutte le funzioni dell’originale con altoparlante e microfoni integrati, feedback aptico e grilletti adattivi pensati per restituirti sensazioni nuove e coinvolgenti con i tuoi titoli preferiti PS5 che ne sfruttano le caratteristiche.

Il DualSense in Limited Edition sarà disponibile dal prossimo 21 novembre: prenotandolo adesso su Amazon ti assicuri la consegna al D1 e soprattutto il prezzo minimo garantito se dovessero esserci delle offerte prima della commercializzazione.