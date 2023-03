Dreame e DreameBot: aria di Primavera, profumo di grandi sconti

Che tu voglia pulire il pavimento a mano, o che tu voglia affidarti completamente a un robot, questo è il momento giusto per scegliere e agire. Dal 27 marzo al 2 aprile, infatti, scattano gli sconti di Primavera sui prodotti Dreame, regalando grandi opportunità per saltare a bordo e mettersi in tasca tre garanzie con lo stesso click:

pavimenti puliti con molta più facilità ore di tempo libero a disposizione grosso risparmio immediato

Dreame, sconti di Primavera dal 27/03 al 2/04

L’occasione è importante per te e per il tuo pavimento. Al netto di un risultato ottimale, quel che se ne ricava è infatti una grande comodità dettata dalle tecnologie smart adottate, qualcosa che distanzia fortemente questi sistemi di pulizia da quelli tradizionali. Quelle che seguono sono le quattro grandi offerte a disposizione in questa speciale settimana di sconti, dove la prima scelta da compiere è quella tra un aspirapolvere ed un robot. A ognuno il suo:

Vediamoli in dettaglio.

Potrebbe sembrare un normale aspirapolvere, perché nelle fattezze ci si avvicina, ma è tutto fuorché un aspirapolvere tradizionale. Non a caso Dreame lo cataloga come aspirapolvere/aspiraliquidi, perché la sua natura è quella di un tuttofare che consente di ignorare quale sia il tipo di sporco sul pavimento: Dreame H11 Max aspira tanto la polvere quanto il latte, tanto la farina quanto lo yogurt.

Il sistema basato sul rullo autopulente consente alla spazzola di restare sempre pulita per poter assorbire ogni traccia di sporco al primo passaggio. Un doppio ampio serbatoio interno (0,9 litri di acqua pulita e 0,5 litri di acqua sporca) si sposa alla capienza delle batterie per regalare tutta l’autonomia che serve, senza dover fermare le operazioni per la ricarica. Nessun filo e nessun pensiero, insomma: si prende, si pulisce, si rimette al suo posto. Anche la pulizia è semplificata da un movimento che facilitare l’azione del braccio, riducendo la forza che occorre imprimere e rendendo così ben più agevole l’operazione rispetto ai sistemi di pulizia tradizionali.

Un dispositivo pensato per ambienti fino a 200 metri quadri, che può gestire facilmente con un sistema intelligente di erogazione della potenza e gestione dei consumi. Una ricarica abilita fino a 36 minuti di pulizia continuativa, ossia ben più di quanto non serva per eliminare lo sporco o ripulire in modo mirato i punti più problematici. Alla fine è sufficiente riporlo in stato di riposo (può stare autonomamente in piedi) per abilitare la ricarica che lo preparerà al passaggio successivo.

Con l’H12 Pro si compie un passo avanti ulteriore. Oltre ad essere un device più completo e avanzato, questa versione mette in campo una particolarità importante relativa al rullo di pulizia. Trattasi infatti di una spazzola end-to-end, in grado di pulire per intero la superficie e consentendo così di arrivare anche in spigoli e angoli dove altri sistemi di aspirazione non hanno la possibilità di arrivare. Una pulizia più precisa e profonda, insomma, per quelle case dove maggiore è il numero di mobili, ostacoli e bordi esposti da gestire.

Grazie ad un apposito dock di ricarica, il Dreame H12 Pro porta avanti anche un processo ulteriore per la salvaguardia delle performance della propria spazzola: il dock stesso, infatti, è in grado di asciugarne la superficie in poco tempo attraverso un leggero soffio di aria calda che permette di ripristinare la salubrità del panno superficiale evitando così la formazione di muffe e odori sgradevoli. Aspetto interessante dell’aspirapolvere/aspiraliquidi H12 Pro sta anche nella sua silenziosità: un dettaglio prezioso per un device che vuole essere garanzia di igiene e di benessere, operando senza alzare polvere (grazie al sistema di pulizia a umido) e abbassando i decibel dell’ambiente.

Polvere, cibo, capelli, liquidi, peli di animali: non è la struttura e non è la densità dello sporco a poter mettere in discussione la bontà del sistema H12 Pro, perché il concept è pensato per assorbire qualunque tipo di residuo e depositarlo nell’apposito serbatoio interno dell’acqua sporca. Basterà svuotare quest’ultimo e ricaricare il serbatoio di acqua pulita per avere sempre in piena efficienza il sistema. Non c’è neppure il rischio di dimenticarsene: saranno i feedback del robot ad avvisare di tale necessità, indicando con un messaggio vocale del tipo “serbatoio dell’acqua usato pieno” che occorre porre attenzione a questo dettaglio prima di proseguire.

DreameBot compie un nuovo balzo generazionale che nel nuovo L10S Pro mette insieme tutta una serie di evoluzioni rispetto alle versioni antecedenti. I risultati sono sempre più vicini all’eccellenza grazie a batterie ad alta capacità e ad un sistema di pulizia e aspirazione sempre più efficiente.

Due razze raccolgono i residui, un aspiratore centrale li rimuove dal pavimento e due panni rotanti puliscono il tracciato sfruttando una erogazione calibrata e continua di acqua pulita. Grazie a questo meccanismo (estremamente preciso e silenzioso) il robot è in grado di pulire ampi locali riconoscendo in autonomia la superficie ed agendo di conseguenza al meglio fermando le spazzole rotanti o calibrando la forza dell’aspirazione.

Il sensore Lidar soprastante è in grado di ricostruire una mappa fedele dell’ambiente domestico: a partire da questa base e grazie a sensori in grado di riconoscere gli ostacoli sul percorso, L10S Pro sa muoversi agevolmente ed in modo intelligente, evitando gli oggetti casualmente incontrati sul pavimento e circumnavigando con precisione spigoli e mobilia.

“Ultra” perché il livello si alza ancora, portando alle estreme conseguenze la scelta di un robot per le pulizie domestiche. In questa versione la serie L10S si dota di un dock di ricarica in grado di svuotare autonomamente i serbatoi interni del robot, tenendo così quest’ultimo in massima efficienza per lungo tempo. Il risultato è che non ci si pensa più: sarà Dreame ad avvisare della necessità di svuotare il sacco o di ricaricare l’acqua, così come sarà tramite l’app che si può gestire ogni singolo aspetto dei cicli di pulizia avviati.

Non solo il DreameBot L10S Ultra è in grado di gestire percorsi e ostacoli tramite AI Action, videocamera RGB e luce strutturata 3D, non solo sa identificare le superfici per calibrare il tipo di pulizia, ma un apposito sistema di sollevamento è anche in grado di staccare i panni rotanti (180 giri/min) dal pavimento per evitare del tutto l’eventuale contatto con tappeti o altri supporti che si intendono preservare dall’umido.

Il dock di ricarica asciuga i panni con un leggero soffio di aria calda per prevenire la formazione di odori: tutto automatico e intelligente, così da escludere l’intervento umano mentre pensa quotidianamente il robot a far trovare l’ambiente sempre pulito. Per controllare il device è possibile agire in due modi: tramite l’app o tramite assistenti vocali, con Assistente Google, Amazon Alexa e Siri sempre a disposizione per trasmettere i comandi e far partire istantaneamente il DreameBot.

Non resta che scegliere, insomma. Le pulizie di Primavera non sono soltanto occasione di risparmio, ma anche una vera e propria scelta di vita che mette al centro della propria quotidianità uno strumento intelligente. Il risultato sta in pavimenti puliti in meno tempo e meno fatica, potendo così dedicare il tempo libero avanzato a qualsiasi altra attività.

Questi gli sconti dal 27 marzo al 2 aprile:

Lasciamo fare ai robot ciò che meglio sanno fare: obbedire, eseguire, faticare. Noi possiamo, finalmente, farne a meno.

