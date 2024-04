Dreame D10 Plus in offerta: meno di 300€ e ha lo svuotamento automatico

Il Dreame D10 Plus è un aspirapolvere e lavapavimenti robotizzato di fascia media che offre una serie di funzionalità avanzate a un prezzo accessibile. Proprio per questo, a nostro giudizio è una delle opzioni più interessanti sul mercato — a maggior ragione grazie all’offerta di Amazon di oggi! Per breve tempo, può essere tuo a solamente 298€…

Questo modello è dotato di una potenza di aspirazione di 4000 Pa, che lo colloca tra i più potenti nella sua categoria. Può raccogliere facilmente particelle grandi e, quando incontra tappeti, aumenta automaticamente la sua potenza di aspirazione per pulirli a fondo.

Il D10 Plus è efficace anche nel raccogliere peli di animali e altri tipi di detriti su diversi tipi di superficie, risultando particolarmente efficiente su pavimenti duri.

Ma parliamo subito del suo pregio più notevole. Nonostante si stia parlando di un robot aspirapolvere di fascia media, il Dreame D10 Plus viene venduto assieme ad una stazione di autosvuotamento. In sostanza, il robot depositerà in automatico lo sporco accumulato nel grande serbatoio montato sulla stazione di ricarica, limitando al minimo la necessità di doverlo svuotare frequentemente. Secondo il produttore, la stazione di ricarica ci mette circa 45 giorni prima di riempirsi completamente.

Il robot è in grado di mappare dinamicamente l’ambiente domestico grazie alla tecnologia LIDAR e può riprendere la pulizia esattamente da dove si era interrotto se necessita di ricarica durante un ciclo​.

Insomma, la questione non si pone nemmeno: considerate tutte queste funzionalità avanzate e il prezzo fortemente ribassato, grazie all’offerta di Amazon, il D10 Plus è assolutamente il robot aspirapolvere su cui puntare per avere una casa sempre pulita con il minimo sforzo.