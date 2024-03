Dreame D10 Plus: robot aspirapolvere e lavapavimenti in SCONTO di 50€

Sei stanca di pulire ogni giorno i pavimenti che i tuoi figli, tuo marito o il tuo animale domestico sporcano esattamente dopo 30 secondi che li hai lavati? Allora corri ai ripari spendendo molto meno. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame D10 Plus a soli 299 euro, invece che 349 euro.

Questa è davvero una grandissima occasione. Con lo sconto del 14% il prezzo si avvicina tantissimo al minimo storico e risparmi ben 50 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 59,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Dreame D10 Plus per avere i pavimenti che splendono sempre

Con questo fantastico robot i tuoi pavimenti saranno sempre perfetti. Grazie alla sua navigazione intelligente laser LiDAR è in grado di mappare le tue stanze e muoversi in autonomia senza bloccarsi da nessuna parte.

È dotato di un’aspirazione potentissima da 4000 Pa e, grazie al serbatoio dell’acqua, il mop rimane sempre bagnato al punto giusto così che sia in grado di lavare in una sola passata. È dotato di una batteria da 5200 mAh che dura per 190 minuti e torna in automatico alla base di ricarica. Inoltre in questa offerta è inclusa la stazione di svuotamento automatico che ti permette di stare tranquilla per circa 45 giorni.

Una promozione davvero da non perdere per nessun motivo. Perciò vai subito su Amazon e acquista il tuo robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame D10 Plus a soli 299 euro, invece che 349 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.