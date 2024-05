Finish Powergel Lavastoviglie: MAXI CONVENIENZA su Amazon, 4 confezioni a 11,88€ (-46%)

Preparati a fare scorta per la tua lavastoviglie con l’offerta attiva su 4 confezioni di Finish Powergel detersivo liquido che possono essere tue a soli 11,88 euro invece di 21,99: e se attivi l’acquisto periodico puoi risparmiare fino ad un ulteriore massimo 15%.

Finish Powergel Lavastoviglie: le caratteristiche

Con il detersivo liquido per lavastoviglie Finish Powergel ti porti a casa il meglio per una pulizia efficace e brillante dei tuoi piatti. Questo pacchetto contiene 4 bottiglie da 30 lavaggi ciascuna, per un totale di 120 lavaggi, offrendoti una scorta sufficiente per un lungo periodo di tempo.

La formula avanzata di Finish Powergel combina l’efficacia pulente di Finish con un gel a rapida dissoluzione, garantendo risultati sorprendenti ad ogni lavaggio. Grazie ai suoi poteri sgrassanti, il detersivo è in grado di sciogliere anche i residui più ostinati, attaccando il grasso e rimuovendolo completamente dai piatti, evitando che si riformi durante il ciclo di lavaggio successivo.

Il fresco profumo di limone aggiunge una nota di freschezza ai tuoi piatti lavati, lasciandoli puliti e profumati. Inoltre, la formula a rapida dissoluzione assicura una pulizia brillante e priva di residui, per risultati ottimi ad ogni lavaggio.

Affidabile e raccomandato dai principali produttori di lavastoviglie, il detersivo Finish Powergel è la scelta perfetta per mantenere la tua lavastoviglie efficiente e i tuoi piatti sempre splendenti. Approfitta dell’offerta maxi convenienza e portati a casa il pacchetto da 4 confezioni a 11,88 euro invece di 21,99.