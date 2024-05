Narwal Freo X Ultra, oggi risparmi 150€: un robot 2-in-1 perfetto in tutto

Il Narwal Freo X Ultra è un eccellente robot aspirapolvere e lavapavimenti, con un ricchissimo pacchetto di funzionalità avanzate e una potenza di aspirazione a dir poco impressionante: ben 8.200 Pa (ovviamente regolabili in base alle esigenze), per rimuovere sporco e detriti senza la benché minima difficoltà.

Non ci giriamo attorno: è un’opzione di fascia premium, con un prezzo estremamente importante. Tuttavia, oggi è possibile acquistarlo ad un prezzo estremamente competitivo: grazie al coupon sconto da 150€, lo paghi meno di 800€ — con la possibilità di dividere l’importo in più pagamenti mensili, selezionando Credit Line di Cofidis al momento del checkout.

Il robot è progettato per essere particolarmente efficace su diverse superfici, incluse quelle più difficili come i tappeti ad alto pelo, dai quali è in grado di rimuovere fino al 97,5% dei detriti. La navigazione è affidata a un sistema tri-laser con integrazione LiDAR SLAM 4.0, che permette di rilevare ostacoli bassi fino a un centimetro.

L’app è estremamente intuitiva e la potrai utilizzare per gestire ogni aspetto del robot. La tecnologia di mappatura della casa è estremamente ben riuscita, con una precisione davvero encomiabile: potrai impostare percorsi di pulizia personalizzati, oppure escludere eventuali aree problematiche.

E’ un robot 2-in-1, dunque non eccelle solo nell’aspirazione ma anche nella pulizia dei pavimenti: utilizza i mop triangolari Reuleaux che ruotano a 180 RPM e applicano fino a 12N di pressione, garantendo una pulizia profonda anche nei punti più difficili da raggiungere​.

Nonostante il suo prezzo possa intimidire, il Narwal Freo X Ultra offre un’esperienza di pulizia quasi completamente automatizzata e altamente efficace, posizionandosi come una delle migliori proposte sul mercato. Come si suol dire, chi più spende, meglio spende: e questo è sicuramente vero per il Freo X Ultra. Non farti scappare la possibilità di acquistarlo ad un prezzo competitivo: mettilo subito nel carrello per risparmiare 150€!