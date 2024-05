Aspirapolvere a un prezzo SHOCK? Electrolux Animal 700 (-43%)

Sei stanca di dover spazzare a terra tutti i giorni, perdendo tempo, non ottenendo buoni risultati e facendosi anche venire mal di schiena? C’è un modo perfetto per evitare tutti questi problemi. Ti basta acquistare subito questo fantastico aspirapolvere Electrolux Animal 700 in sconto del 43% su Amazon. Se lo acquisti ora lo puoi portare a casa a soli 199,99 € invece di 348,99€. Non meno importante, hai la possibilità di pagarlo a rate con Cofidis, un modo perfetto per ammortizzare la spesa nel migliore dei modi.

Senza fili e super leggero!

Ma parliamo nel dettaglio di tutte le caratteristiche che contraddistinguono questo ottimo aspirapolvere Electrolux Animal 700, specificando perché dovreste scegliere proprio questo modello. In primo luogo si tratta di un modello senza filo, che ti permette di arrivare letteralmente ovunque con facilità. Essendo anche leggero, pesa solo 2 kg, ti permetterà di gestirlo facilmente per arrivare ovunque in casa, piegandolo perfino sotto al tavolo o al di sotto di mobili difficili da raggiungere. Pur essendo compatto e leggero, però, potrei essere certo di avere in mano un aspirapolvere incredibile!

Infatti, gode di una potente aspirazione grazie al motore ad alta velocità, che permette di rimuovere subito polvere, sporco, peli di animali domestici. Non meno importante, non dovrai preoccuparti di doverlo ricaricare durante il tuo utilizzo.la batteria di cui è provvisto, infatti, è pensata per durare ben 50 minuti con una sola carica. In questo modo avrai la possibilità di pulire a fondo tutta la tua casa, senza il pensiero di dover ricaricare l’Electrolux Animal 700.

Da menzionare assolutamente la modalità auto mode, che si occupa di aggiustare la potenza dell’aspirazione in base alla superficie su cui sta lavorando. In questo modo ottimizzerai l’utilizzo della batteria, per far durare l’aspirapolvere ancora di più! Il nostro consiglio di acquistare subito il modello finché è in sconto del 43% e puoi addirittura rateizzarlo.