Dreame D10 Plus: il super robot aspirapolvere è in offerta su Amazon

Il dreame D10 Plus rappresenta un’evoluzione significativa nel mondo dei robot aspirapolvere lavapavimenti, offrendo soluzioni innovative per la pulizia domestica. Al prezzo di 299,00€, scontato del 14% rispetto al prezzo originale di 349,00€, questo robot aspirapolvere è da acquistare subito.

Questo dispositivo è progettato per offrire fino a 45 giorni di autonomia nelle operazioni di svuotamento, grazie alla sua base di raccolta da 2.5L.

La navigazione intelligente LiDAR del D10 Plus è uno dei suoi punti di forza principali. Questa tecnologia consente al robot di mappare l’ambiente domestico con precisione in soli 8 minuti per 100m², garantendo un percorso di pulizia ottimizzato e un’elevata efficienza nel rilevamento e nell’evitamento degli ostacoli. Questo, unito all’algoritmo SLAM, assicura una navigazione fluida e precisa, evitando urti e garantendo una pulizia efficace anche in spazi affollati di mobili.

La personalizzazione tramite app amplifica ulteriormente la comodità d’uso del D10 Plus, permettendo agli utenti di definire programmi di pulizia specifici, aree no-go e preferenze personali. L’integrazione con assistenti vocali come Google Assistant e Amazon Alexa offre la possibilità di comandare il robot con semplici comandi vocali, rendendo la gestione della pulizia ancora più accessibile e senza sforzi.

L’aspirazione potente a 4000 Pa del D10 Plus lo rende particolarmente adatto a case con animali domestici, essendo capace di raccogliere efficacemente peli, polvere e detriti da tappeti e pavimenti duri. La funzione di rilevamento intelligente dei tappeti regola automaticamente la potenza di aspirazione quando necessario, garantendo una pulizia approfondita.

La funzionalità 2 in 1 di aspirazione e lavaggio arricchisce l’esperienza d’uso, permettendo di personalizzare il rilascio dell’acqua in base alle necessità specifiche di pulizia. La batteria da 5.200 mAh assicura un’autonomia fino a 190 minuti, consentendo di pulire grandi spazi senza interruzioni.

Il dreame D10 Plus è un alleato formidabile nelle pulizie domestiche, che ti aiuterà a mantenere i pavimenti immacolato con il minimo sforzo. Non perdere questa offerta e acquistalo subito a meno di 300€!