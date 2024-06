Dragon Ball Z Kakarot per Nintendo Switch: sconto FOLLE del 48% su Amazon

Se sei un appassionato delle avventure di Goku e dei suoi amici o semplicemente alla ricerca di un gioco che offra adrenalina e divertimento, sappi che Dragon Ball Z: Kakarot è il titolo che farà al caso tuo. Lo trovi disponibile su Amazon al prezzo speciale di soli 30,99€ (IVA inclusa e spese di spedizione comprese); questo videogame è un must per ogni fan della serie. Non di meno, grazie alle offerte speciali del noto portale di e-commerce americano, potrai beneficiare del reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto, potrai godere della spedizione celere in meno di 24 o 48 ore presso il tuo domicilio o anche presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano.

Dragon Ball Z Kakarot: ecco perché comprarlo

Dragon Ball Z: Kakarot ti permette di rivivere l’intera serie di Dragon Ball Z, dalla Saga dei Saiyan alla Saga di Majin Buu (e non solo, grazie ai DLC). Dovrai giocare nei panni di Goku, Vegeta, Gohan e altri personaggi iconici, esplorando il vasto mondo dell’anime come mai prima d’ora. Potrai altresì rivivere i momenti più epici, con cutscene emozionanti e fedelmente ricreate per farti sentire come se fossi dentro la storia.

Dragon Ball Z: Kakarot combina elementi di gioco di ruolo con combattimenti d’azione frenetici, offrendo un’esperienza variegata e dinamica. Dovrai affrontare battaglie intense contro nemici storici, utilizzando combo devastanti, attacchi energetici spettacolari e trasformazioni iconiche e poi, dovrai esplorare un mondo ricco di missioni secondarie, minigiochi e segreti da scoprire. Questo prodotto vanta una grafica straordinaria che cattura perfettamente lo stile dell’anime, con effetti visivi impressionanti e un’attenzione ai dettagli che farà felice ogni fan di Dragon Ball. Insomma, non è solo un gioco di combattimento, ma un’avventura completa che ti permette di vivere la vita di Goku e dei suoi amici. Con contenuti aggiuntivi disponibili tramite DLC, la tua avventura non finirà mai.

Acquista adesso Dragon Ball Z: Kakarot a soli 30,99€ su Amazon; il prezzo speciale include IVA e spese di spedizione. Corri a prenderlo adesso.