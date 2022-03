Ogni servizio che utilizzate online, dalla banca a Spotify passando per l’applicazione per la consegna a domicilio, prevede di creare un account con nome utente e password. Nel corso degli anni queste informazioni possono raggiungere un numero piuttosto importante che diventa difficile da gestire a mente, motivo per cui ti sveliamo dove sono salvate tutte le password su Android così da portele trovare all’occorrenza per inserirle, modificarle o eliminarle.

Innanzitutto, ci preme sottolineare che esistono due strane ugualmente valide per accedere a tutte le password salvate su Android: tramite Google Chrome, il browser web pre-installato in quasi tutti gli smartphone Android disponibili sul mercato, e tramite un apposito sito web realizzato da Google.

Dove sono salvate le password su Android?

Partendo in ordine, è possibile gestire le password di Android su Google Chrome seguendo questi passi:

Apri Google Chrome sul tuo telefono/tablet Android

Tocca i tre pallini in alto a destra della barra dei preferiti

Tocca Impostazioni > Password

Visualizza, modifica o elimina tutte le password salvate nel corso del tempo

Volendo, inoltre, la voce “Controlla password” ti permette anche di individuare e cambiare rapidamente le credenziali di accesso relative a siti web noti per aver subito un breach di sicurezza. Controlla di tanto in tanto questo pannello per scoprire quali sono le password che eventualmente è necessario cambiare per evitare brutte sorprese.

Venendo invece all’altro sistema per gestire le password salvate su Android, in questo caso è necessario accedere al sito web passwords.google.com con il proprio account Google. Il sito “Gestore delle password” è pressappoco una rappresentazione sul web delle password disponibili sul Google Chrome, solo che in questo caso è a tua disposizione su qualsiasi dispositivo a patto di accedere con il tuo account Google.

Una volta dentro puoi anche in questo caso gestire tutte le password tappando l’icona a forma di ingranaggio in alto a destra: in questa sezione puoi scegliere se salvare le password, se accedere automaticamente ai siti web utilizzando le password immagazzinate e se ricevere eventuali avvisi di sicurezza in caso un sito fosse stato compromesso dal punto di vista della sicurezza.

Ecco dove sono salvate tutte le password su Android: adesso spetta solo a te decidere come gestirle.