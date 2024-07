Donkey Kong Country Returns HD: preorder con consegna al D1 sul Nintendo Store

Sul My Nintendo Store sono già aperti i preorder di Donkey Kong Country Returns HD, rimasterizzazione del celebre capitolo della serie in uscita su Nintendo Switch il 16 gennaio 2025. Prenotandolo già adesso sarai sicuro di riceverlo al D1, pronto per essere spacchettato e giocato con la tua console. La spedizione è gratuita.

Donkey Kong Country Returns HD: ritorna uno dei capitoli più amati

Il gioco è una rimasterizzazione in alta definizione dell’omonimo titolo lanciato nel 2010 su Nintendo Wii. Sviluppato in origine da Retro Studios, è un platform tridimensionale a scorrimento, che ha conquistato critica e pubblico per il suo gameplay divertentissimo e per un level design di altissimo livello.

La nuova versione è sviluppata da Forever Entertainment che punta a mantenere l’essenza del titolo originale con i vantaggi dell’alta definizione. In questo capitolo, dovrai aiutare Donkey Kong e Diddy Kong a recuperare la loro scorta di banane dalla malvagia Tribù Tiki Tak.

Schiacciando i nemici, travolgendo i nemici e spostandoti usando carrelli da miniera, razzi e il rinoceronte Rambi, potrai esplorare ben 80 livelli divisi in 9 mondi. Anche se manca ancora diverso tempo, con la prenotazione sul Nintendo Store ti assicuri la consegna al D1 del 16 gennaio 2025, in edizione fisica comprensiva di custodia e cartuccia.