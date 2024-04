Dolce Gusto Krups, sconto SUPER del 39% sulla macchinetta che sostituisce il bar

Con la macchinetta del caffè Dolce Gusto Krups Piccolo XS ti porti a casa un vero e proprio sostituito del bar. Questa speciale e piccola macchinetta è in grado di preparare davvero di tutto: non solo il caffè, ma anche cappuccini, tè caldi e freddi, cioccolate e molto altro ancora. Oggi puoi approfitta di un fantastico sconto del 39% che ti permette di pagarla soltanto 60,50 euro invece di 99,99.

Questa macchinetta è progettata per offrire prestazioni eccellenti in uno spazio ultra-compatto e con uno stile moderno. La funzione “Hot and Cold” ti permette infatti di preparare facilmente sia bevande calde che fredde, scegliendo tra le numerose capsule disponibili.

La macchina è dotata di una pompa ad alta pressione da 15 bar per una preparazione ottimale del caffè e di qualsiasi bevanda. Nonostante le sue dimensioni compatte di 14 x 28 x 27 cm, la macchina dispone di un serbatoio removibile da 0,8 litri, che si carica comodamente dall’alto.

Acquistando la Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS puoi gustare oltre 30 varietà di espressi e altre bevande originali. Completa adesso l’ordine approfittando dello sconto del 39% e pagala soltanto 60,50 euro invece di 99,99.