DJI Air 3 con RC-N2 in super offerta: su Amazon con il 20% di sconto

Il DJI Air 3 è in offerta su Amazon ad 879 euro, con un risparmio notevole sul suo normale prezzo di listino di ben 1099€. Si tratta di uno sconto del 20%. Il bundle, oltre al drone, include anche il telecomando DJI RC-N2, che dunque non dovrai comprare a parte.

Il DJI Air 3 introduce una nuova fotocamera a doppio sensore, che permette di catturare immagini e video con una qualità straordinaria. Con un sensore CMOS da 1/1.7 pollici, questo drone è in grado di scattare foto da 48 MP e registrare video in 4K a 60 fps, garantendo dettagli nitidi e colori vivaci. Inoltre, la presenza di un secondo sensore teleobiettivo permette di ottenere zoom ottici senza perdere qualità, ideale per riprese dettagliate da grandi distanze.

Il DJI Air 3 eccelle anche in termini di autonomia, grazie a una batteria potenziata che offre fino a 46 minuti di volo continuo. Questo permette agli utenti di esplorare e catturare più a lungo senza preoccuparsi di frequenti ricariche.

La nuova tecnologia di rilevamento ostacoli omnidirezionale aumenta la sicurezza del volo, rendendo il drone capace di evitare ostacoli in tutte le direzioni.

E’ progettato per essere estremamente facile ed intuitivo da pilotare. Con funzionalità avanzate come il ritorno a casa automatico, il tracking dei soggetti e le modalità di volo intelligenti, sfruttare al meglio il DJI Air 3 sarà facilissimo, anche se non hai mai avuto un drone prima di oggi.

L’app DJI Fly, intuitiva e ricca di funzioni, consente di gestire tutte le impostazioni e di modificare le riprese direttamente dal proprio smartphone. Non farti scappare questa offerta: approfitta del 20% di sconto e acquistalo risparmiando!