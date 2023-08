Disney+: in arrivo l'abbonamento con pubblicità, prezzo e data

Dopo tanta attesa, Disney+ – nota piattaforma di streaming live e on demand – ha annunciato che è in arrivo un nuovo piano di abbonamento con pubblicità. Dopo aver testato questa soluzione negli Stati Uniti, la società di intrattenimento ha deciso di seguire la scia di molti suoi competitor anche in Italia.

Infatti, dal 1° novembre 2023, il nuovo Piano di Abbonamento Standard con pubblicità, in aggiunta a quelli Standard e Premium, sarà disponibile nei seguenti Paesi: Regno Unito, Francia, Germania, Svizzera, Italia, Norvegia, Svizzera e Danimarca. Jan Koeppen, President of The Walt Disney Company EMEA, ha spiegato il perché di questa decisione nell’ultimo comunicato stampa di oggi:

L’introduzione del piano con pubblicità segna la prossima evoluzione di Disney+ in Italia, in quanto offriamo una scelta più ampia ai nostri clienti e ai nostri partner pubblicitari di livello mondiale. Disney+ continua a distinguersi nell’attuale panorama dello streaming offrendo un valore ineguagliabile, serie televisive esclusive e film di successo all’interno di un’esperienza semplice e senza confini.

Disney+: annunciato anche il nuovo Listino Prezzi

Con l’annuncio del nuovo Piano Standard con pubblicità di Disney+ abbiamo anche ricevuto il nuovo listino prezzi. Nell’analizzare la tabella con i costi che dal 1° novembre saranno in vigore, abbiamo notato una novità che probabilmente non farà piacere agli utenti che vogliono godersi i contenuti esclusivi di questa piattaforma streaming live e on demand. Infatti, sono stati introdotti dei limiti agli stream simultanei. Vediamo quindi listino prezzi e modifiche:

Piano Standard con pubblicità : abbonamento mensile 5,99 euro, Full HD 1080p, stream simultanei 2 , audio 5.1 e stereo;

: abbonamento mensile 5,99 euro, Full HD 1080p, , audio 5.1 e stereo; Piano Standard : abbonamento mensile 8,99 euro, abbonamento annuale 89,90 euro, Full HD 1080p, stream simultanei 2 , audio 5.1 e stereo;

: abbonamento mensile 8,99 euro, abbonamento annuale 89,90 euro, Full HD 1080p, , audio 5.1 e stereo; Piano Premium: abbonamento mensile 11,99 euro, abbonamento annuale 119,90 euro, 4K UHD & HDR, stream simultanei 4, Dolby Atmos.

Disney+ è la casa di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic. Qui troverai tantissimi film, serie TV, docuserie e show in esclusiva e quindi disponibili in Italia solo grazie a questo servizio di streaming live e on demand. Ti ricordiamo che dal 1° settembre 2023 sarà disponibile alla visione la nuova edizione di Italia’s Got Talent.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.