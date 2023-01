Dopo la Serie A TIM, Sky in queste ore ha perso un altro importante contenuto dal suo storico palinsesto. Stiamo parlando di Italia’s Got Talent che è approdato su Disney+. La piattaforma casa di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic sta crescendo a vista d’occhio.

Dopo I Simpson, ora anche Italia’s Got Talent, una trasmissione ormai storica non solo in Italia, ma anche in tutto il mondo, ha scelto la piattaforma americana. In un comunicato stampa relativo alla vicenda, il Country Manager di The Walt Disney Company Italia, Daniel Frigo, ha dichiarato:

Sono entusiasta di poter annunciare l’arrivo su Disney+ di un format consolidato e amato come Italia’s Got Talent, un tassello che si aggiunge alla nostra collaborazione con Fremantle. Italia’s Got Talent rappresenta un ulteriore traguardo nella costruzione di un catalogo di general entertainment sempre più ampio e completo per il pubblico di Disney+.

✨ Che una nuova avventura inizi! ✨#IGT arriva su @DisneyPlusIT 🤩 Cantanti, comici, ballerini, illusionisti, ventriloqui, acrobati 🤹‍♀️ e tanti altri performer ancora sconosciuti sono pronti a mostrarvi il loro talento! pic.twitter.com/Su3HPiTT3A — Italia's Got Talent (@IGT_official) January 11, 2023

Quindi tutti coloro che vorranno continuare a vedere questo format TV dovranno abbonarsi a Disney+. Approfitta subito dell’abbonamento annuale che ti regala 2 mesi gratis. Attivandolo al costo di 10 mesi otterrai accesso al catalogo per 12 mesi. Davvero niente male.

Disney+ accoglie a braccia aperte Italia’s Got Talent

Italia’s Got Talent d’ora in poi sarà un programma esclusivo di Disney+. Una notizia che sta facendo il giro del mondo vista la portata di questo show che su Sky ha visto avvicendarsi oltre 1270 concorrenti. Realizzato per 72 Paesi, si è guadagnato ad honorem il titolo di World Guinness Record come “Most Popular Talent/Reality Show“.

La piattaforma americana della The Walt Disney Company sta facendo incetta di trasmissioni, film e serie TV esclusivi che possono essere accessibili solo dal suo catalogo. Andrea Scrosati, l’attuale CEO Continental Europe di Fremantle, società a firma di questo show, si è detto entusiasta di questa nuova avventura:

Non poteva esserci un partner migliore di Disney per farlo sbarcare, per la prima volta in Europa, su una piattaforma streaming. Siamo orgogliosi di questa collaborazione, che siamo certi porterà ad uno show unico e straordinario per gli abbonati di Disney+ in Italia.

Non ci resta che rimanere in attesa per sapere se i giudici saranno riconfermati o se verranno cambiati tutti. Frank Matano, Mara Maionchi, Elio, Federica Pellegrini e Lodovica Comello saranno i volti che inaugureranno la nuova casa per Italia’s Got Talent? Appena avremo novità vi faremo sapere sicuramente. Nel frattempo, se ami questo show, abbonati subito con 2 mesi gratis.

