Disney+ da soli 5€ al mese e 2 mesi GRATIS in REGALO

Con Disney+ entri in un mondo ricco di intrattenimento esclusivo. I prezzi del listino sono super convenienti. Accedi al suo catalogo partendo da soli 5,99 euro al mese. Inoltre, a seconda del piano di abbonamento scelto puoi avere fino a 2 mesi gratis in regalo. Cosa stai aspettando? Abbonati adesso e approfitta dei tantissimi vantaggi inclusi in questa soluzione per te e per tutta la tua famiglia.

Non ci sono paragoni con altre piattaforme di streaming live e on demand. Qui dentro trovi tantissimi contenuti che non trovi da altre parti. Infatti, stiamo parlando della casa esclusiva di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic. Da settembre 2023 è approdato anche Italia’s Got Talent, il reality show che scova i talenti da tutto il mondo. Goditi film, serie TV, programmi, docuserie e contenuti per i più piccoli.

Con il Parental Control di Disney+ non devi più preoccuparti se i tuoi figli accedono da soli alla piattaforma. Infatti, a seconda delle impostazioni scelte potranno vedere solo contenuti adatti alla loro età. Così loro si divertono e tu puoi riposarti e rilassarti oppure guardare la serie TV che ami e che volevi vedere da tempo. Scegli l’intrattenimento personalizzato su misura.

Disney+: tutti i piani di abbonamento disponibili

Con Disney+ il divertimento è assicurato. Grazie al suo ricco catalogo accedi a tantissimi contenuti streaming live e on demand per tutte le età. Contenuti esclusivi che trovi solo su questa piattaforma. Perciò non avere più dubbi. Abbonati adesso. Scegli l’abbonamento che fa per te tra 3 soluzioni perfette:

STANDARD CON PUBBLICITÀ a soli 5,99 euro al mese: qualità video 1080 Full HD, 2 riproduzioni simultanee e streaming con pubblicità;

a soli 5,99 euro al mese: qualità video 1080 Full HD, 2 riproduzioni simultanee e streaming con pubblicità; STANDARD a soli 8,99 euro al mese: 2 mesi gratis in regalo con soluzione annuale a 89,90 euro, qualità video 1080 Full HD, 2 riproduzioni simultanee, download dei contenuti e streaming senza pubblicità ;

a soli 8,99 euro al mese: 2 mesi gratis in regalo con soluzione annuale a 89,90 euro, qualità video 1080 Full HD, 2 riproduzioni simultanee, download dei contenuti e streaming ; PREMIUM a soli 11,99 euro al mese: 2 mesi gratis in regalo con soluzione annuale a 119,90 euro, qualità video 4K UHD e HDR, supporto a Dolby Atmos, 4 riproduzioni simultanee, download dei contenuti e streaming senza pubblicità.