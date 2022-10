Disney+ aggiornato su PS5: ora supporta il 4K HDR nativo

Grande novità per gli utenti PlayStation 5 che, a partire da oggi, possono scaricare la nuova applicazione ufficiale di Disney in maniera nativa.

L’aggiornamento permette infatti di guardare in streaming i film, le serie TV, le produzioni originali e molto altro del catalogo della piattaforma streaming in qualità video 4K High-Dynamic Range. Un’ottima occasione per guardare nel migliore dei modi le ultime uscite, come She-Hulk e Star Wars Andor.

Disney+ su PS5: ora con supporto al 4K HDR

Jerrell Jimerson, EVP of Product & Design, della divisione Disney Streaming ha dichiarato:

“Una parte fondamentale della nostra strategia di espansione globale è andare incontro ai consumatori ovunque si trovino, ed è per questo che siamo entusiasti di potenziare Disney+ per gli utenti di PlayStation 5. La possibilità di supportare lo streaming video 4K HDR sulla piattaforma migliorerà anche l’esperienza di visione per i fan.”

Puoi abbonarti a Disney direttamente sul sito ufficiale della piattaforma per scoprire come ricevere due mesi gratis se scegli il piano annuale.

PS5 continua ad essere una console molto difficile da trovare. Al momento, l’opzione migliore è richiedere un invito su Amazon per ricevere, nei tempi di rifornimento delle unità, un link con cui acquistare il bundle che include Horizon Forbidden West.

Per scaricare l’app ufficiale di Disney+ non devi far altro che aprire la sezione “Contenuti Multimediali” che trovi nella dashboard della console.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.