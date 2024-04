18% di CROLLO IMMEDIATO su eBay per la STUPENDA smart TV Samsung 4K da 55"

In queste ore eBay svela una offerta sensazionale per la bellissima smart TV Samsung UHD 4K da 55 pollici, un device che ti lascerà senza parole per quanto riguarda il design e la qualità delle immagini riprodotte.

Sfruttando lo sconto immediato del 18% con tanto di consegna rapida e gratuita in 72 ore, la smart TV a marchio Samsung è attualmente in vendita al prezzo di 399€.

La bellissima smart TV Samsung da 55” con pannello UHD 4K crolla del 18% su eBay

Basta un rapido sguardo all’immagine soprastante per intuire immediatamente l’eccellente design della smart TV: è sottilissima e le cornici sono ottimizzate al punto tale da apparire quasi invisibili. La TV del colosso sudcoreano monta un potentissimo processore Crystal 4K in grado di spingere al massimo i dettagli di ogni immagine per una eccellente sfumatura di colore, mentre la tecnologia PurColor rende ogni immagine vivida e realistica.

Oltre all’immagine è presente anche l’audio surround 3D per un’esperienza sonora potente e avvolgente, mentre la piattaforma Smart Hub è pronta a offrirti l’accesso completo e immediato a tutti i più importanti servizi di streaming online (Netflix, Amazon Prime Video, Rakuten TV, Disney+, Apple TV, eccetera).

Una occasione del genere potrebbe non capitarti per moltissimo tempo; pertanto, il nostro consiglio è quello di acquistare immediatamente la smart TV del colosso sudcoreano e sfruttare la consegna rapida e gratuita in 72 ore inclusa nel prezzo.