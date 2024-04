DIMEZZATO il prezzo di ECOVACS DEEBOT T20e OMNI, il robot definitivo

Ci sono robot e robot. Se vuoi puntare a un prodotto che abbia dalla sua parte tecnologia avanzata, una base di ricarica che funziona anche da stazione di scarico/ricarica e le capacità di rendere i pavimenti di casa uno spettacolo allora ECOVACS DEEBOT T20e OMNI è il tuo miglior spasimante.

Uno sconto irrinunciabile su Amazon dato che stiamo palando di un doppio ribasso prima del 54% e poi di ulteriori 50€ con il coupon. Approfittane al volo e completa l’acquisto a soli 599€ potendo pagare anche a rate.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

ECOVACS DEEBOT T20e OMNI, il robot che in casa fa la differenza

L’ho definito “definitivo” perché credo veramente nella potenza e nella tecnologia contenute all’interno di ECOVACS DEEBOT T20e OMNI. In fin dei conti è un robot che aspira, lava i pavimenti e quando ha finito non solo torna alla basetta di ricarica, ma vista la stazione di ricarica si svuota e si pulisce in autonomia. In questo modo torna pulito e nuovo e pronto per un ipotetico secondo ciclo di pulizia.

All’interno della stazione, infatti, ci sono tre contenitori dedicati all’acqua pulita, all’acqua sporca e alla polvere. Grazie a questa divisione hai 60 giorni di autonomia dalla tua parte prima che tu debba mettere mano. Ma il vantaggio della stazione non è solo questo: al suo interno c’è anche una stazione per il lavaggio e asciugatura dei panni automatico. Che altro dirti.

Per quanto riguarda il robot, lui è dotato di sensori per spostarsi in casa senza incappare in ostacoli. Con l’app sullo smartphone scegli dove, come e quando pulire e lui obbedisce ai tuoi ordini. Le dimensioni sono perfette per potersi aggirare fin sotto ai mobili e non lasciare neanche uno spazio inatteso.

260 minuti di autonomia e rotazione dei panni per il lavaggio 180 volte al minuto.

Cosa potresti volere di più? Non perdere la tua occasione per portare a casa il magnifico ECOVACS DEEBOT T20e OMNI a prezzo sbalorditivo. Su Amazon a soli 599€ se spunti il coupon, acquistalo al volo.

