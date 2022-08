Digitale Terrestre: se non vedi i canali c'è il Bonus TV per apparati satellitari

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha deciso di stanziare 7,5 milioni di euro per alzare a 50 euro il valore del Bonus TV Decoder destinato all’acquisto di apparati satellitari. Questo finanziamento statale è stato deciso a favore di chi abita in zone poco o per nulla raggiunte dal digitale terrestre.

Nel decreto Aiuti bis – spiega il MISE nel comunicato ufficiale del 5 agosto – è stata inoltre inserita una norma che stanzia 7,5 milioni di euro per l’innalzamento fino a 50 euro del Bonus TV per l’acquisto di apparati satellitari di ricezione della TV. È stata anche prevista e autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l’anno 2022 per l’adeguamento degli impianti di trasmissione che sono autorizzati alla riattivazione in quanto non soggetti a interferenze.

In pratica, esistono zone montane o disagiate che non garantiscono la normale ricezione dei canali in chiaro. Questo dovuto al fatto che gli apparecchi di diffusione delle trasmissioni sono particolarmente datati e non compatibili con la nuova tecnologia DVB-T2 – HEVC Main 10.

Se anche tu sei in questa situazione, perché non ricevi il digitale terrestre, sappi che puoi accedere al Bonus TV Decoder e acquistare un apparecchio per la ricezione della TV Satellitare tramite Tivùsat. Ovviamente ci sono però dei requisiti fondamentali per ottenere questo sconto ora fino a 50 euro sull’acquisto di un nuovo decoder satellitare.

Digitale terrestre: requisiti per ottenere il Bonus TV Decoder per apparati satellitari

Come dicevamo, ci sono dei requisiti minimi per poter chiedere e ottenere il Bonus TV Decoder per l’acquisto di apparati satellitari. Come per quello dedicato ai decoder digitale terrestre, anche per questo il cittadino che fa richiesta deve rientrare nella fascia ISEE dei 20.000 euro annui.

Dopodiché il procedimento per ottenerlo è identico al Bonus TV per il digitale terrestre. Non sarà necessario quindi fare domanda preventiva. L’acquirente potrà invece recarsi direttamente presso un rivenditore autorizzato e presentare l’apposito modulo di autodichiarazione.

Sarà il rivenditore stesso ad applicare lo sconto fino a 50 euro sull’acquisto di apparati satellitari. Tuttavia, se non rientri nella fascia ISEE richiesta non disperare. In tuo aiuto c’è Amazon che offre tantissime offerte ogni giorno su questi speciali prodotti.

Ad esempio, acquisti la nuovissima CAM Tivùsat Oro a soli 79,99 euro, invece di 89 euro. Un vero affare visto che questo modello è compatibile anche con i nuovi TV Android. Comunque su Amazon trovi anche il Kit SAT completo con parabola 80 cm a soli 78,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.