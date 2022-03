Digitale terrestre addio: come vedere i canali Rai e Mediaset in streaming

Il recente switch off al nuovo digitale terrestre ha trasferito molti canali dalla vecchia codifica Mpeg-2 alla nuova Mpeg-4. Questo passaggio importante, avvenuto su tutto il territorio nazionale, non è stato indolore.

Infatti, di recente molti utenti stanno affrontando un serio problema. Diversi canali Rai del digitale terrestre sono letteralmente scomparsi dalle televisioni di diversi italiani dall'8 marzo 2022. Questo è un vero e proprio disagio per molti che attualmente sono impossibilitati a vederne le trasmissioni. Per non parlare poi di chi al posto di vedere i 3 canali importanti Mediaset si trovano di fronte a uno schermo completamente nero.

Sia che si tratti di un problema temporaneo da tamponare, sia che possa davvero essere una situazione duratura, per diversi motivi, una soluzione esiste. In pratica, è possibile vedere tutti i canali Rai e Mediaset in streaming dal proprio dispositivo elettronico. Scopriamo insieme come è possibile dire addio al digitale terrestre.

Digitale terrestre addio: i canali Rai e Mediaset sono in streaming

Perché concentrarsi solo sul digitale terrestre per risolvere i problemi dovuti allo switch off dell'8 marzo 2022? Si può dire addio al problema decidendo di vedere tutti i canali Rai e Mediaset in streaming. Risolverete la situazione e ne apprezzerete anche i numerosi vantaggi.

Infatti, con questo sistema non solo è possibile, previa connessione internet, assistere alle trasmissioni in diretta di queste due emittenti, sul proprio dispositivo elettronico, ma sono anche disponibili diverse programmazioni on demand. Ciò significa che se vi siete persi un vostro programma preferito potrete decidere di vederlo quando volete.

Per fare tutto questo è necessario scaricare le rispettive applicazioni. Per quanto riguarda la Rai, dovrete installare RayPlay direttamente sul vostro dispositivo mobile. L'applicazione è disponibile sia per dispositivi Android, sul Google Play Store, che per dispositivi iOS, sull'Apple App Store. Altrimenti potrete accedere ai contenuti disponibili direttamente da browser sul sito ufficiale di RayPlay.

Stessa cosa vale anche per Mediaset. L'applicazione da scaricare è Mediaset Infinity, disponibile sia per dispositivi Android, sul Google Play Store, che per dispositivi iOS, sull'Apple App Store. Anche qui avrete a disposizione tutti i contenuti trasmessi dai principali canali dell'emittente italiana, anche dal sito ufficiale MediasetPlay.

Avete visto come è semplice dire addio al digitale terrestre? Vi ricordiamo però che per accedere ai servizi streaming on demand di Rai e Mediaset è necessario registrare un account.