Canali Rai scomparsi dal digitale terrestre: bisogna cambiare l'antenna

Dopo il recente switch off al nuovo digitale terrestre, in diverse zone d'Italia, sono di nuovo scomparsi dei canali. Questa volta, però, non si tratta di quelli regionali o locali, bensì di quelli della Rai. Una situazione che ha gettato nel panico molti cittadini che, all'atto pratico, non sanno cosa fare per risolvere questo problema.

Purtroppo, sembra che in alcune province, soprattutto quelle di Verona, la soluzione sia solo una: cambiare tutta o una parte dell'antenna. Quindi, si prospetta per molti utenti la necessità di affrontare un'ulteriore spesa non programmata. Magari dopo aver appena acquistato un televisore o un decoder compatibili alla nuova tecnologia.

Solo qualche giorno fa vi avevamo parlato della scomparsa di La7 dai canali del digitale terrestre adducendo due motivi principali: il cambio di LCN, e quindi la necessità di un aggiornamento della numerazione, o un apparecchio non compatibile alla codifica Mpeg-4. In questo caso invece, quello della scomparsa dei canali Rai, sembra essere tutto differente.

Digitale terrestre: scomparsi i canali Rai, la risintonizzazione non serve a nulla

Pensare di risolvere il problema con una risintonizzazione non sembra essere la scelta giusta o, perlomeno, quella che può cambiare la situazione. Infatti, per molte Province del Nord Italia, il fatto di non riuscire più a vedere i canali Rai sul digitale terrestre sembra essere un problema di ricezione dovuto alle antenne. Alcune perché direzionate in un verso errato, perdendo quindi il segnale che ora si è aggiornato, mentre altre perché non compatibili con la nuova tecnologia.

L'unica soluzione opzionabile, secondo il centro assistenza della Rai è cambiare l'antenna. Infatti, chiedendo consulenza ai centralini della Nuova TV Digitale del Ministero dello Sviluppo Economico si riceve una sola unica risposta:

È un problema di trasmissione della Rai. È necessario contattare il numero verde della Rai 800938362.

Componendo il numero consigliato dai centralini della Nuova TV Digitale, gli operatori in tutta risposta al problema rimandano a Rai Way disponibile al numero 0687165750. L'assistenza prevede due soluzioni: o il riorientamento dell'antenna verso la giusta polarizzazione, oppure il cambio totale o parziale dell'antenna. Ecco come ha spiegato il problema Moreno Busato, tecnico antennista che sta cercando di risolvere la situazione nelle province veronesi:

Il problema è legato alla Rai che ha cambiato le frequenze. La Rai è andata su una frequenza, la 37, che i vecchi amplificatori non prendono.

Essendo passata dalla banda uno alla quattro, la Rai ha cambiato la ricezione dei suoi canali principali sul digitale terrestre: Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Perciò se si possiede un impianto di antenna più vecchio di vent'anni dovrà essere sostituito. Sarà perciò necessario contattare un antennista professionista capace di risolvere il problema. Girare l'antenna è sconsigliato perché altrimenti si perderebbero anche tutti gli altri canali.