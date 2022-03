Digitale terrestre: cosa fare se non vedi i canali Mediaset sulla TV

Dopo il recente switch off al nuovo digitale terrestre molti utenti lamentano di non riuscire più a vedere i canali Mediaset sul loro televisore. Si tratta di un disagio alquanto fastidioso visto che questo comporta l'impossibilità di assistere a qualsiasi programmazione venga trasmessa su questi canali.

Il problema è nato a seguito del passaggio di quasi tutti i canali alla nuova codifica Mpeg-4 che trasforma la qualità delle immagini e dell'audio in alta qualità (SD), per alcuni, o in alta definizione (HD), per altri. Questo differenza perché non tutte le emittenti hanno deciso di trasmettere con definizione 1080i.

Siccome tutti i canali Mediaset sono passati all'alta definizione, ovvero in HD, può essere normale non riuscire temporaneamente a vederli. Scopriamo quindi qual è il motivo e come risolvere questo problema così da tornare a vedere tutti i canali del digitale terrestre.

Perché non vedi più i canali Mediaset del digitale terrestre

Iniziamo a capire il perché molti utenti ad oggi, dopo il recente switch off dell'8 marzo scorso, non riescono più a vedere i canali Mediaset del digitale terrestre. Fondamentalmente le cause possono essere due:

se premendo i numeri corrispondenti ai canali Mediaset sul vostro telecomando e vi compare una schermata nera vuol dire che il vostro apparecchio non è compatibile con il nuovo digitale terrestre e, nello specifico, con la codifica Mpeg-4 introdotta con il primo grande switch off;

vuol dire che il vostro apparecchio non è compatibile con il nuovo digitale terrestre e, nello specifico, con la codifica introdotta con il primo grande switch off; se premendo i numeri corrispondenti ai canali Mediaset sul vostro telecomando vi compare un altro canale di un'altra numerazione LCN vuol dire che il vostro apparecchio non è stato aggiornato per ricevere la nuova numerazione LCN.

Comunque, in tutte e due i casi c'è una soluzione che risolve questo disagio. Tranquilli, se seguirete le nostre istruzioni, tornerete presto a vedere di nuovo i canali Mediaset che ora sembrano essere scomparsi dal vostro televisore.

Come risolvere il problema

In ognuno dei due casi esiste una soluzione differente. Vediamo insieme come è possibile risolvere il problema e poter tornare a vedere la programmazione dei canali Mediaset sul digitale terrestre.

Nel primo caso, se premendo i numeri corrispondenti ai canali Mediaset vi compare una schermata nera, avete due soluzioni, una temporanea e l'altra definitiva. Quella temporanea consiste nel selezionare i canali corrispondenti in simulcast che non trasmettono in HD e che trovate alla numerazione corrispondente dalla 500 in poi. Ad esempio, per vedere Canale 5 dovrete selezionare sul vostro telecomando il numero 505, per Italia 1 il 506 e per Rete 4 il 504. Tuttavia, si tratta di una soluzione che potrete utilizzare fino al 31 dicembre 2022 quando poi ci sarà lo switch off definitivo al DVB-T2.

Per questo, la soluzione definitiva è acquistare un televisore o un decoder compatibile al nuovo digitale terrestre. Potrete ricevere un aiuto economico grazie al Bonus TV, il provvedimento messo a disposizione del Ministero dello Sviluppo Economico per aiutare tutti coloro che devono sostituire il vecchio apparecchio con uno in grado di ricevere il DVB-T2 HEVC Main 10.

Nel secondo caso, se selezionando i numeri corrispondenti ai canali Mediaset vi compare un altro canale, per risolvere il problema dovrete solamente procedere con la risintonizzazione dei canali. Questo perché, con l'attuale switch off al nuovo digitale terrestre, tutti i canali delle emittenti nazionali principali in HD sono passate all'LCN che va dalla numerazione 1 alla 9. Una volta aggiornate le frequenze di trasmissione, vedrete che il problema sarà risolto. Qui sotto trovate un video tutorial in merito.