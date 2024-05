Telecamera di sicurezza in offerta su Amazon: tantissime funzioni avanzate

Oggi Amazon propone un’ottima telecamera di sicurezza con tantissime funzionalità avanzate per tenere sotto controllo la tua casa in tempo reale. La Imou Cruiser, questo il nome del device, è in offerta su Amazon a 56,99€ – grazie ad uno sconto del 15%. Li vale tutti e ti spieghiamo subito perché.

La Imou Cruiser si distingue per la sua qualità video in Ultra High Definition da 5 megapixel, che consente di visualizzare immagini nitide fino a 30 metri di distanza. Questo livello di dettaglio è essenziale per identificare chiaramente volti o targhe, cruciali in situazioni di sicurezza. Dotata di un movimento orizzontale di 355° e verticale fino a 90°, la telecamera offre una copertura completa dell’area circostante, permettendo agli utenti di sorvegliare ogni angolo della loro proprietà da remoto attraverso l’applicazione dedicata.

Un aspetto fondamentale della Imou Cruiser è la sua robustezza, essendo certificata IP66. Questo grado di protezione la rende resistente non solo alla pioggia e al sole ma anche alla polvere, fattore che ne garantisce la longevità e l’affidabilità anche in condizioni meteorologiche avverse.

La funzionalità di rilevazione umana e il tracciamento intelligente arricchiscono le sue capacità di sorveglianza. Appena identifica una figura umana, la telecamera attiva automaticamente un tracciamento che mantiene la persona al centro dell’attenzione, seguendola nei suoi movimenti.

La visione notturna avanzata della Cruiser 4MP è un altro dei suoi punti di forza. Con modalità multiple tra cui scegliere, gli utenti possono optare per una visione notturna intelligente che attiva i faretti al rilevamento di movimento, una visione notturna a colori con i faretti accesi, o una visione a infrarossi, che fornisce immagini in bianco e nero in assenza di luce.

Inoltre, la telecamera è equipaggiata con un sistema di difesa attiva che include una luce brillante e una sirena fino a 110 dB, che si attivano in caso di attività rilevate, contribuendo a dissuadere potenziali intrusi. La funzione di audio bidirezionale, completa di microfono e altoparlante integrati, permette una comunicazione diretta con chiunque si trovi nei pressi della telecamera.