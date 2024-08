Digitale terrestre 2024, piena compatibilità: 5 decoder economici di qualità

Il nuovo digitale terrestre compirà il passaggio finale a partire dal primo settembre 2024. Se la tua televisione non è compatibile con il nuovo standard, ma funziona ancora perfettamente, puoi risolvere facilmente con un decoder. Scegliendo un modello di qualità, ma economico, l’investimento necessario per l’adeguamento è decisamente limitato. Abbiamo selezionato 5 modelli, pronti a rispondere a diverse esigenze.

Modello compatibile persino con televisori dotati ancora di ingresso SCART, quindi molto datati. Portalo a casa a 21,10€.

Modello Strong, HDMI e SCART supportati e media player USB integrato. Pendilo in promozione a 22,90€.

Il più venduto e apprezzato, firmato Nokia, lo prendi in promozione a 23,99€.

Modello compatibile con l’assistente vocale Alexa: cambi canale e gestisci il volume con la voce. Prendilo in sconto a 29,90€.

In ultimo, un sistema 2 in 1 di ottima qualità, che – oltre a permetterti di guarda i canali che ti piacciono di più – è anche un box Android con supporto alle piattaforme di streaming più famose. Insomma, la combo perfetta. In sconto, lo prendi a 69,90€.

Scegli adesso il tuo decoder economico di ottima qualità e prepara al meglio il tuo televisore per il nuovo standard di trasmissione DVB T2. Se hai ancora dubbi, consulta la nostra guida per verificare se la tua TV è compatibile.