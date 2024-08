Nuovo digitale terrestre in arrivo: come verificare se la TV è compatibile

Il 1 settembre 2024 ci sarà il passaggio definitivo al nuovo digitale terrestre. Un passaggio iniziato già da qualche tempo, che all’inizio del prossimo mese compirà il passo finale. Questo significa che a rischio ci sono migliaia di televisori, ancora perfettamente funzionanti, non compatibili con il nuovo sistema di trasmissione del segnale.

Ovviamente, si tratta di un problema relativo: anche nel caso in cui la tua TV non fosse nativamente pronta a supportare la novità, poi comunque risolvere optando per un decoder esterno. Ad ogni modo, c’è un metodo rapido ed efficace per verificare se la televisione è pronta a supportare il nuovo standard DVB-T2: ecco come fare.

Nuovo digitale terrestre: la TV è compatibile?

Se il tuo apparecchio è stato prodotto dalla fine del 2018 in poi, allora non ci saranno problemi. Scoprire esattamente l’anno di produzione della televisione non è procedura particolarmente immediata, però. Il modo più veloce e sicuro è quello di controllare in modo diretto la compatibilità.

Sintonizzati sul canale 100 oppure 200: se riesci a leggere “Test HEVC Main 10“, allora la tua TV ha superato la prova ed è compatibile al 100% con il nuovo digitale terrestre DVB-T2. Diversamente, non lo sarà, ma risolvere è facile: non serve cambiare la televisione, ma munirsi di un decoder da poche decine di euro.

Digitale terrestre DVB-T2: i decoder compatibili

Per fortuna, con un piccolo investimento è possibile continuare a utilizzare il proprio televisore, anche se non è nativamente compatibile con il nuovo standard.

Addirittura, alcuni modelli permettono anche di integrare ulteriori funzionalità intelligenti. Abbiamo scelto 3 modelli da valutare, reperibili direttamente su Amazon.

Il modello invisibile è perfetto per televisioni sospese o alloggiate in poco spazio. Una volta collegato dietro la TV, grazie alle sue dimensioni super compatte sparisce e non è visibile: come se non ci fosse. Acquistalo a 21,99€.

Elegante, sottile e di gran qualità: questo modello di Nokia è fra i più venduti. Dalla sua, la capacità di mettere insieme prezzo e prestazioni. Prendilo a 23,99€.

L’ultimo modello è il più completo. Questo prodotto 2 in 1 di Strong è un ottimo decoder per il digitale terrestre, ma anche un box TV Android, che ti permetterà di avere a disposizione un vero e proprio centro multimediale di intrattenimento. Puoi scaricare app e accedere ai servizi di streaming ai quali sei abbonato, così da guardarli direttamente sul televisore. In promozione, lo prendi a 61,99€.

Dunque, se il tuo televisore è compatibile con il nuovo digitale terrestre puoi verificarlo facilmente. Tuttavia, nel caso non lo fosse, basterà un decoder per farsi trovare preparati al cambio previsto per il primo settembre.