Design e performance: recensione del Nothing Phone (2a) Plus

Il successo del Nothing Phone 2a è stato incredibile per l’azienda di Carl Pei, facendolo diventare uno dei medi gamma più amati e iconici sul mercato, grazie a un design inconfondibile. Phone (2a) Plus è la nuova versione del best buy di Nothing e rappresenta un passo avanti dal punto delle specifiche tecniche, introducendo miglioramenti rispetto al suo predecessore.

In questa recensione, analizzeremo le caratteristiche principali del Nothing Phone (2a) Plus, concentrandoci su prestazioni, design, fotocamera e display, evidenziandone anche pregi e difetti riscontrati nell’utilizzo.

Prestazioni potenziate con MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G

Il Nothing Phone (2a) Plus è equipaggiato con il processore MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G, un chipset di ultima generazione progettato con un processo a 4 nm di TSMC. Questo processore offre un’architettura octa-core, con due core ad alte prestazioni Cortex-A715 che raggiungono i 3.0 GHz e sei core a risparmio energetico Cortex-A510. Questa configurazione garantisce un aumento delle prestazioni del 10% rispetto al Phone (2a), rendendo il dispositivo estremamente veloce e reattivo per il multitasking e le applicazioni più esigenti.

Un altro punto di forza del Phone (2a) Plus è la GPU ARM Mali-G610 MC4, che opera fino a 1.3 GHz e offre prestazioni grafiche superiori del 30% rispetto al modello precedente. Questa combinazione di CPU e GPU permette al dispositivo di gestire facilmente giochi ad alta intensità grafica e applicazioni di realtà aumentata, rendendolo ideale per gli utenti più esigenti e per i gamer. Inoltre, il sistema operativo Nothing OS 2.6 basato su Android 14, ottimizzato per questo hardware, contribuisce a un’esperienza d’uso fluida e senza intoppi.

Nelle nostre prove, inoltre, abbiamo riscontrato come il sistema di raffreddamento sia veramente ben fatto: anche con un utilizzo intenso, il Nothing Phone (2a) Plus è rimasto sempre fresco sulla backcover in vetro. Anche nei test AntuTu non abbiamo riscontrato alcun surriscaldamento.

Un design unico

Il design del Nothing Phone (2a) Plus continua la tradizione di Nothing di realizzare dispositivi visivamente distintivi. Il telefono è disponibile in due nuove finiture metalliche, Grigio e Nero, che ricordano la strumentazione tecnica e aggiungono un tocco di modernità e eleganza. Questo effetto metallico è ottenuto attraverso una combinazione innovativa di nano-rivestimento, tecniche di stampa multistrato e formulazioni di inchiostri proprietari. L’impressione che si ha tenendo in mano lo smartphone è di un prodotto veramente ricercato e molto piacevole, completamente differente rispetto a qualsiasi telefono sul mercato.

La parte posteriore del dispositivo integra il Glyph Interface, un sistema di illuminazione a LED che fornisce informazioni essenziali senza la necessità di guardare il display. Il design del Phone (2a) Plus si distingue anche per il suo aspetto antropomorfico, con le fotocamere disposte in modo tale da sembrare occhi, creando una “personalità” che è sia endearing che innovativa.

Sistema di fotocamere di ottimo livello

Il Nothing Phone (2a) Plus presenta un sistema a doppia fotocamera posteriore simile a quello del Nothing Phone (2a), ma con alcune differenze tecniche. La fotocamera principale è un sensore Samsung ISOCELL GN9 da 50MP, mentre l’ultragrandangolare utilizza il sensore Samsung ISOCELL JN1 da 50MP, che manca di autofocus e capacità macro rispetto al modello precedente. La fotocamera frontale è stata migliorata con un sensore Samsung ISOCELL JN1 da 50MP, che consente la registrazione video in 4K a 30 fps. Nelle prove fatte è stata in particolare la velocità di scatto ad averci sorpreso positivamente, rendendo questo Phone (2a) Plus un ottimo smartphone per il punta e scatto.

La qualità fotografica in condizioni di luce diurna è buona, con dettagli nitidi e colori naturali. In modalità notte, la fotocamera principale offre risultati soddisfacenti, con dettagli ben definiti e basso rumore. La fotocamera ultragrandangolare, invece, mostra una qualità inferiore in condizioni di scarsa illuminazione, con più rumore e dettagli meno definiti. Anche la fotocamera frontale presenta problemi di messa a fuoco in condizioni di bassa luminosità.

Immagini

Il miglioramento della fotocamera frontale a 50 MP, insieme ad algoritmi avanzati di elaborazione delle immagini come il TrueLens Engine e la modalità AI Vivid, consente di scattare foto molto dettagliate e con colori vividi. La funzione Ultra XDR, sviluppata in collaborazione con Google, migliora ulteriormente la qualità delle immagini regolando automaticamente la luminosità di ogni pixel per una rappresentazione più accurata della scena originale.

Per quanto riguarda le capacità video, il Phone (2a) Plus supporta la registrazione in 4K sia sulla fotocamera principale che su quella frontale, garantendo video nitidi e fluidi grazie alla combinazione di OIS e EIS. Inoltre, la modalità Action Mode utilizza algoritmi anti-scuotimento per mantenere la stabilità delle riprese anche in movimento, mentre le opzioni di registrazione Slo-mo a 1080p e 120 FPS offrono ulteriori possibilità creative agli utenti.

Display AMOLED brillante e di alta qualità

Il display del Nothing Phone (2a) Plus è uno dei suoi punti di forza principali. Il dispositivo presenta un display AMOLED da 6.7 pollici con una risoluzione FHD+ e una profondità di colore di 10 bit, che consente di visualizzare oltre 1,07 miliardi di colori. Con una luminosità di picco di 1300 nits e una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz, il display offre una qualità dell’immagine eccezionale, sia in ambienti interni che all’aperto sotto la luce diretta del sole.

Per ridurre l’affaticamento degli occhi, il Phone (2a) Plus è dotato di un dimming PWM (Pulse Width Modulation) a 2160 Hz, che garantisce una retroilluminazione più stabile e meno sfarfallante. Questo rende il dispositivo adatto a un uso prolungato senza compromettere il comfort visivo.

Autonomia e ricarica rapida

Il Nothing Phone (2a) Plus è dotato di una batteria da 5000 mAh, che offre fino a due giorni di utilizzo moderato con una singola carica. La tecnologia di ricarica rapida da 50 W permette di ottenere un giorno di autonomia in meno di 20 minuti, migliorando la velocità di ricarica del 10% rispetto al modello precedente. Inoltre, la batteria mantiene oltre il 90% della sua capacità massima dopo 1.000 cicli di ricarica, garantendo una lunga durata nel tempo.

Impegno per la sostenibilità

Nothing continua a dimostrare il suo impegno verso la sostenibilità con il Phone (2a) Plus. Il dispositivo ha un’impronta di carbonio di 53.34 kg CO₂e e utilizza materiali riciclati per molte delle sue componenti, tra cui alluminio riciclato al 100% per il telaio intermedio e stagno riciclato al 100% su cinque schede circuitali. La confezione del telefono è priva di plastica e realizzata con fibre riciclate, riducendo ulteriormente l’impatto ambientale.

Conclusioni

Il Nothing Phone (2a) Plus è uno smartphone che eccelle in quasi tutti i settori, dalle prestazioni alla qualità del display, passando per un design innovativo e un sistema di fotocamere avanzato. La sua attenzione alla sostenibilità e alla durabilità, insieme a un sistema operativo all’avanguardia e aggiornamenti regolari, lo rendono una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo che sia potente, versatile e rispettoso dell’ambiente. Tuttavia rispetto al Nothing Phone 2a, probabilmente, le novità introdotte sono troppo poche a fronte di un prezzo che è cresciuto. Il prezzo per l’Italia di Nothing Phone (2a) Plus in versione 12+256 è di €449, ed è già preordinabile su Amazon nei colori nero e grigio con consegna prevista per il 10 settembre 2024, sicuramente un prezzo a fuoco vista la qualità del dispositivo ma, a nostro avviso, diventerà un device super appetibile quando scenderà intorno ai 350€.

Pro:

Design unico e accattivante, con un’interfaccia Glyph che offre funzionalità aggiuntive.

Schermo OLED luminoso con frequenza di aggiornamento di 120Hz, colori a 10 bit e supporto HDR.

Durata della batteria eccellente e ottima velocità di ricarica.

Design software unico e coerente, con molte personalizzazioni e praticamente senza bloatware.

Ottime prestazioni senza alcun rallentamento termico.

Buone prestazioni della fotocamera in tutte le situazioni. Stabilizzazione video efficace e modalità notturna dedicata per i video.

Contro:

La parte posteriore è estremamente difficile da pulire e raccoglie facilmente sporco e polvere.

Non c’è supporto per eSIM.