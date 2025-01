De'Longhi Magnifica S: la migliore macchina per caffè in offerta a tempo

Hai messo da parte qualche soldo per acquistare la migliore macchina per espresso e cappuccio in commercio? Allora ho scovato una promozione che ti farà sicuramente felice. Vai ora su Amazon e puoi mettere nel tuo carrello De’Longhi Magnifica S a soli 279,99 euro, invece che 519,99 euro.

Sembra impossibile ma ti posso garantire che è tutto vero. Anche se potresti non visualizzarlo da mobile, tieni conto che sul prezzo di listino c’è uno sconto del 46% che dunque adesso ti fa risparmiare la bellezza di 240 euro. Hai capito bene. Inoltre se preferisci puoi pagare in comode rate da 56 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

De’Longhi Magnifica S: chicchi macinati al momento

Sono tantissime le caratteristiche che rendono la macchina per espresso e cappuccio De’Longhi Magnifica S indubbiamente la migliore sul mercato. Sicuramente una delle più entusiasmanti funzioni che possiede è il macina caffè integrato con 13 impostazioni che ti consentono di scegliere la macinatura che preferisci. La differenza è notevole.

Possiede anche un montalatte manuale come quello dei baristi per scaldare le bevande o farti un cappuccino con una bella schiuma. Puoi scegliere di erogare il caffè per una o due tazze. E ha un pratico pannello touch con una rotella posta al centro per le varie funzionalità. Nonostante tutte queste caratteristiche non è molto ingombrante e ha un design elegante e moderno.

Che stai aspettando quindi? Chiaramente a questo prezzo andrà a ruba e tra l’altro è un’offerta a tempo per cui scadrà a breve. Perciò fiondati su Amazon e acquista la tua De’Longhi Magnifica S a soli 279,99 euro, invece che 519,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e la riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.