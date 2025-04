Super SCONTO di 60€ sulla splendida friggitrice ad aria Moulinex oggi tua a 89€

Dopo aver visto una friggitrice ad aria da una tua amica hai deciso che devi assolutamente averla anche tu? Vorresti però non spendere un’esagerazione? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la friggitrice ad aria Moulinex a soli 89,99 euro, invece che 149,99 euro.

Sembra incredibile ma è tutto vero. Siamo di fronte a uno sconto del 40% che taglia il prezzo e ti permette di risparmiare la bellezza di 60 euro sul totale. Non è chiaramente una promozione che durerà e quindi devi fare in fretta. Tra l’altro se preferisci puoi pagare in comode rate da 18 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Friggitrice ad aria Moulinex per preparazioni sane e veloci

Con la friggitrice ad aria Moulinex tutti i tuoi piatti saranno buonissimi ma molto meno calorici. Infatti potrai evitare di usare olio perché tutto cuoce all’interno del capiente cestello da 5 litri con la sola aria calda. Questo garantisce anche una velocità eccezionale e una semplicità disarmante.

Potrai avvalerti di ben 10 programmi di cottura preimpostati per velocizzare ulteriormente i tuoi piatti preferiti. Potrai impostare tutto sul pratico pannello touch posto sulla parte superiore e decidere anche manualmente il timer e la temperatura. Ha un design incredibilmente pratico e compatto che puoi mettere in qualsiasi posto della tua cucina. È elegante e moderna. Inoltre il componenti removibili li potrai lavare tranquillamente lavastoviglie per una maggiore comodità.

Che stai aspettando dunque? È chiaro che per la cifra che costa e per il prodotto che è l’offerta durerà poco. Perciò vai subito su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria Moulinex a soli 89,99 euro, invece che 149,99 euro. Completa l’ordine adesso e la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonata? Fallo ora cliccando qui.